La violencia contra las mujeres en Medellín no da tregua

Durante los primeros meses del año, Medellín ha estado protagonizando los titulares de Colombia por los casos de feminicidio que se han registrado. A cuatro mujeres les quitaron la vida sus exparejas o parejas y luego metieron sus cuerpos en costales o maletas para deshacerse de ellas como si se tratara de basura.

Sin embargo, hay cientos de mujeres que siguen vivas a pesar de haber sido golpeadas y agredidas psicológicamente por quienes dicen amarlas. Así es el caso de Juana*, quien inició una relación con Santiago*, un amigo que tenía en las redes sociales.

Un día empezaron a tener contacto de manera más frecuente e iniciaron una relación sentimental que se prolongó por un mes, pero por los celos, Santiago decidió terminar. “Ya habíamos tenido varias diferencias debido a su inseguridad y a que siempre me culpaba de cosas que no eran. Durante ese mes me dediqué a estar con él, a salir solo con él, porque no quería malentendidos entre nosotros”, relató Juana.

El pasado 22 de febrero, Juana salió por la noche a un establecimiento público de Medellín y cerca de la media noche recibió un mensaje de Santiago. “Me preguntó que yo dónde estaba y que qué estaba haciendo, le conté y llegó ahí. Desde que llegó me estuvo insultando porque yo le había escrito a uno de sus amigos para que conociera el sitio, ya que me parecía un buen lugar para que pudieran tocar, porque son músicos”.

Sebastián no paró de hacerle reclamos y al final, cuando ya cerraban el sitio, la convenció de irse a la casa de un amigo de él. “El amigo vive como entrando a un callejón. Él se bajó de la moto. Yo tenía el cajón que él toca. Me dijo que se iba a ir para que yo me quedara con el amigo. Como yo no estaba de acuerdo, le quité las llaves de la moto y cuando me dirigí a descargar el cajón, me quitó el celular y lo tiró superlejos. Me quitó el bolso y lo tiró al piso. Sacó el duplicado de la llave, pero se lo quité y se enfureció muchísimo y me golpeó tan duro que caí al piso. Como pude me levanté y fui a llamar a su amigo”.

Juana reconoce que le tumbó la moto cuando él le tiró el celular, le rompió la visera del casco y le pateó el cajón musical. “Después de eso me cogió del pelo y me arrastró por todo el callejón. Como no tenía forma de defenderme empecé a gritar y a pedir auxilio. Bajó el amigo y llegó la Policía, me vieron super reventada; pero, en ningún momento se ofrecieron a llevarme a la estación o a la casa”.

Juana recibió ayuda de una señora que pasaba por la calle. Luego de llegar a su casa se comunicó con la línea de emergencia 123, le dijeron que fuera a urgencias y la dejaron tres días hospitalizada. Ya instauró la denuncia. Pero ahora, fue silenciada porque el agresor le puso una tutela por el testimonio que compartió en las redes sociales y al que se sumaron más mujeres que habrían sido golpeadas por él.

*Nombre cambiado por seguridad de la víctima.

Violencia contra las mujeres en Medellín

Este hecho es una muestra de lo que está sucediendo en Medellín, en donde la violencia como dice Valeria Molina Gómez, secretaria de las mujeres de Medellín, “está exacerbada”.

“Muchas personas confunden los temas de salud mental con las violencias basadas en género que tienen que ver más con una estructura cultural patriarcal, de machismo, en una ciudad como Medellín, en donde se cree que los cuerpos de las mujeres son propiedad de sus novios o exnovios. Estamos viendo una exacerbación increíble de la violencia contra las mujeres”, dijo la secretaria a PUBLIMETRO.

Molina aseguró que desde la Alcaldía están trabajando con todas las organizaciones que se dedican a la atención y prevención de la violencia contra las mujeres para construir una ruta conjunta de actos urgentes.

“Tenemos cuatro presuntos feminicidios y otros tres en tentativa de feminicidio, que tienen que pasar un procedimiento largo en Medicina Legal, Fiscalía y con nosotros desde el Consejo de seguridad pública para decir que ya es un feminicidio. Hay unos con una sevicia increíble, a mujeres que han sido encontradas enmaletadas y en bolsas, lo que nos tiene muy preocupados”, dijo la secretaria.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Yiri Milena Amado Sánchez, habló con PUBLIMETRO sobre los feminicidios y aseguró que “en lo que va corrido del 2024 la Fiscalía ha conocido cuatro casos de feminicidio, que han sido esclarecidos, lo que quiere decir que ya están resueltos judicialmente. Los victimarios resultan ser sus compañeros sentimentales, sus esposos o las personas que normalmente conviven con ellas o con las que han sostenido algún tipo de relación”.

Sobre la ruta de atención dijo que “la Fiscalía ofrece las salas de atención a denuncia o la unidad de reacción inmediata. Cuando una mujer se acerca a una de las sedes nuestras se aplica el FIR, el formato de identificación del riesgo. Con ese formato podemos identificar si la mujer está expuesta a algún tipo de violencia más grave. Cuanto esto sucede se hace lo propio para solicitar una medida de protección a la comisaría o una medida de acompañamiento a la Policía”.

Respecto a las denuncias que involucran violencias contra la mujer, dijo que “en lo corrido del año tenemos cuatro feminicidios, tres homicidios, 1814 denuncias de violencia intrafamiliar y 105 casos violencia sexual. Es importante decir que de los 1814 casos que ha recibido la Fiscalía en 1401 ya se adelantó la investigación y se actuó. En los de violencia sexual, el 61% ya fueron abordaros. Todos los casos de violencia contra la mujer se abordan como acto urgente para sacarlos en una semana. Tenemos un grupo de 71 fiscales que están conociendo de las afectaciones a las mujeres”.

Alianza de mujeres

En el marco del 8 de marzo, las mujeres que tienen incidencia en las decisiones en Medellín se reunieron en el recinto del Concejo de Medellín, concejalas, edilesas, diputadas, consejeras de juventud, secretarias de despacho y directoras de las empresas del conglomerado de la ciudad para hablar sobre el panorama de las violencias contra las mujeres y crear una alianza para lograr una Medellín para todas.

María del Mar Rivas Cuellar, consejera distrital de juventud por la curul afrocolombiana y consejera nacional de juventudes por la circunscripción especial afro, que participó en este espacio, dijo que “el panorama es preocupante y doloroso. Vivir en una ciudad como Medellín y tener miedo de salir, de relacionarse interpresonalmente con otras personas, incluso decir o pensar que mi pareja puede asesinarme o un amigo, un familiar, un compañero del trabajo, es preocupante para las mujeres jóvenes, porque nos preguntamos si llegaremos a viejas o no”.

Rivas considera que la situación que se vive en Medellín es un reflejo de una sociedad que no ha sabido tramitar la violencia. “No se ha aprendido a manejar el enojo y el sistema patriarcal ha puesto a la mujer en una postura inferior al hombre, que superpone sus traumas y frustraciones. Toda violencia escala y el hombre cree que puede hacer lo que se le dé la gana con su pareja”.

La consejera también hace un llamado a las autoridades para dejar de “normalizar la violencia hacia las mujeres. Las mujeres salimos todos los días a las calles, somos piropeadas y acosadas, y eso va escalando. La Policía deben hacer muchos ejercicios de pedagogía de respeto hacia la mujer y pensar en políticas públicas para intervenir los casos de feminicidio”.

La frase

“Hay unos casos con una sevicia increíble, a mujeres que han sido encontradas enmaletadas y en bolsas, lo que nos tiene muy preocupados”, Valeria Molina Gómez, secretaria de las mujeres de Medellín.

Las Cifras