¡Fuera Petro!: El grito que se escuchó al unísono en Medellín

Miles de medellinenses y antioqueños salieron a las calles para protestar en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Unos vestidos de blanco, otros con camisetas de Colombia y ondeando la bandera nacional gritaban el ya conocido “¡Fuera Petro!” e incursionaron con uno nuevo que decía “¡Patria o Petro!”. Se calcula que más de 30.000 personas acudieron al llamado de la oposición y de diferentes organizaciones que rechazan las decisión y propuestas del gobierno.

La cita fue a las 10:00 a.m. en la Avenida Oriental con La Playa, desde donde partió la manifestación denominada, “Marcha de las mayorías”, en la que los ciudadanos expresaron su descontento con las reformas que propone el gobierno de Petro.

Manifestación en contra de Petro en Medellín

“Acompañamos las marchas en Medellín. Nuestros colaboradores hicieron presencia en el PMU y en territorio, donde se movilizaron más de 30.000 personas. No se reportaron alteraciones al orden público”, indicó la Personería de Medellín.

María Fernanda Cabal llegó a Medellín para marchar y decirle al presidente que: “No más, no más abuso, no más locuras, no más destrucción del futuro de los colombianos”.

La frase

“Las marchas son necesarias, hacen presión política”, organizadores de la manifestación en Medellín desde la tarima móvil.

La cifra

+30.000 personas salieron a las calles de Medellín para manifestarse en contra del gobierno de Gustavo Petro.