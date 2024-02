Denuncia: Vecinos buscan como alimentar a dos perritos que habrían sido abandonados en un patio

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de los vecinos de la Unidad residencial Cataluña, ubicado en el barrio La Milagrosa de Medellín en donde habrían dejado por 11 días abandonados a dos perritos sin comida ni agua. Los habitantes del sector indicaron que llamaron a la Policía, pero no lograron hacer nada.

La vivienda está ubicada en la Calle 45 con 26, en donde hay un patio grande y los perritos ya llevaría 11 días solos, sin comida, sin agua.

“Los dueños no abren la puerta, ya llamamos a la Policía y no abrieron la puerta. Es decir, los abandonaron o se fueron de viaje, no sabemos. El caso es que la Policía fue pero nos dijeron que no podían sacarlos a la fuerza ya que sería un delito y ellos se podrían meter en un problema”, dice la denuncia.

Además, cuentan que les dijeron que “si dañan la reja y se sacan los perros, los dueños pueden denunciar por daño a propiedad privada. En este caso, ¿qué podemos hacer? Hay vecinos que les tiramos comida, pero no podemos meterles el agua. Es muy difícil. Y los perros se la pasan ladrando. Estos perros se van a morir ahí encerrados”.

Atrás de la unidad residencial Cataluña , del barrio la milagrosa Medellín . Calle 45 # 26 - 10

Dejaron abandonados 2 perros.

En un patio grande de una casa.

Llevan 11 días solos , sin comida, sin agua.



— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 28, 2024

Las reacciones no se han hecho esperar y los usuarios de internet dicen que: “Los dueños, digo los verdugos de esos perros, son unos desalmados. Ojalá alguien los acoja y les dé el cariño y cuidado que se merecen, los caminos parecen mansos. Si usted no quiere las mascotas, pues no las tenga, no las ponga a sufrir”, “Para meterse a robar si son bravos y rompen lo que sea. Pero para abrir una reja y salvar dos perritos si nadie hace un cul0. No sirven es para mrda!” y “Rompan la malla y los sacan y ya!”.