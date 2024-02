“¿Está Fico borracho?”: Daniel Quintero se pregunta por declaraciones del alcalde

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó un mensaje controversial a través de sus redes sociales, luego de cuestionarse si el alcalde Federico Gutiérrez estaba borracho en el momento en el que dio las declaraciones sobre el estado de una bebé de 4 meses que resultó herida luego que un hombre atacara con machete a varios policías en el Palacio de Justicia.

Quintero hizo la publicación a través de su cuenta de X o Twitter, en donde se hizo la pregunta y agregó uno de los videos en los que se observa al mandatario local dando sus declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Hospital General de Medellín, en donde están atendiendo a la bebé.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Daniel Quintero se cuestiona si Fico estaba borracho cuando habló con medios de comunicación

“¿Está Fico borracho?”, escribió Quintero y en el video que adjuntó aparece el mandatario explicando el estado de salud de la bebé.

También le puede interesar: Bebé de 4 meses resultó herida cuando policía disparó en contra de un hombre que los atacaba con machete

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron y generaron una ola de reacciones. “Esos ojos vidriosos no son de trago”, ““¿Alguien más notó el comportamiento extraño de Fico? Parece que puede estar bajo los efectos del alcohol”, “Si dejaste de ser alcalde no caigas en el papel de la payasada, falta de criterio tuyo para hablar. Ojalá nunca llegues a ocupar más cargos de elección popular hasta que madures. Da es pena el petrismo con este tipo de personajes”, “No! solo un poco despeinado, aquí el de la borracheras y las prostitutas en Cartagena es su amigo Florez” y “Uy No le queda bien hacer ese comentario si usted aspira a seguir en la política, no importa el cargo pero ese comentario es de una persona sin estudios o simplemente que tiene X para hablar carreta! No es su caso. Evite dañar más su ya deteriorada imagen”.