Por incidente con persona en la vía el Metro de Medellín dejó de prestar servicio en cinco estaciones

Este lunes, 12 de febrero, se vio afectada la operación del Metro de Medellín luego que una persona se lanzara a la vía sobre la Línea A, que conecta el Valle de Aburrá desde Bello, al norte, con La Estrella, al sur. El hecho generó que cinco estaciones dejaran de prestar servicio: Niquía, Bello, Madera, Acevedo y Tricentenario.

Sobre la 1:41 p.m. se reportó el hecho a través de las redes sociales del Metro de Medellín, en el que se indicaba que “Por incidente con persona en la vía, la línea A presta servicio entre Caribe y La Estrella”. Además, se le pidió a los usuarios que se abstuvieran de compartir imágenes de la situación.

Operación del Metro de Medellín se afectó por persona en la vía

Los usuarios se pronunciando pidiendo que en las estaciones se dé la información correcta de lo que sucede para que las personas puedan usar rutas alternas.

“Pero deben orientar en las estaciones el qué hacer y los guachimanes deben saber que es informar. En Bello nos bajaron de los vagones y estamos afuera sin saber qué hacer y el personal del metro no informa ni orienta”, “Pero tío @metrodemedellin vení dile a tu gente que explique en Caribe a la maldita sea, en Bello como un (culo) atienden. Digan qué pasa y ya. Algo pasa en la cultura metro. Dile a tus sobris que atiendan bonito” y “Hay que estar muy deshumanizado para enojarse con la persona que se quito la vida , hay que tener muy poca empatía y sentido crítico para primero enojarse con esa persona y no con un sistema que nos arroja a esa decisiones, un sistema que no le interesa nuestra salud mental..”.

Finalmente, sobre las 3:20 de la tarde se reestableció el servicio en toda la línea férrea.

¿Cómo evitar un intento de suicidio?

Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda, algunas se encuentran en nuestro círculo cercano, pero otras están disponibles a cualquier ciudadano.

Entre el primer grupo podemos encontrar apoyo en los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza. En el segundo incluimos a las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), centros de escucha, zonas de orientación escolar y universitaria, y a los líderes espirituales, entre otras alternativas.

Signos de alarma de conducta suicida:

Esté atento si observa alguno de los siguientes comportamientos en una persona.