“He decidido retirarme del Concurso de Personero 2024″: William Vivas, tras escándalo en Medellín

En las últimas horas el actual personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, decidió renunciar a su aspiración a repetir en el cargo de personero para el periodo 2024 -2028. En las últimas semanas se ha visto en el ojo del huracán por los millonarios viáticos que solicitó para viajes a diferentes partes del país y del mundo. Además, se destaparon contrataciones de su pareja sentimental, que lo pusieron en la cuerda floja.

A través de un comunicado aseguró que: “he decidido tomar la decisión de retirarme del Concurso Personero 2024. Se trata de una decisión familiar. Dejaré que este proceso avance sin mi presencia y no me prestaré a los juegos de poder que aquí se han evidenciado, defenderé el proceso en otros escenarios”.

A través de un comunicado el personero, William Yeffer Vivas, se defendió de las acusaciones y señalamientos sobre posibles irregularidades en su gestión y en procesos de contratación.

“Respecto de las informaciones que señalan un presunto incremento patrimonial injustificado por parte de este servidor y su compañera sentimental, pondré a disposición de las autoridades que lo requieran, toda la información pertinente para demostrar la ausencia de tales inconsistencias, proporcionando los respaldos correspondientes que evidencian que la gestión de mi patrimonio se ha realizado mediante ingresos laborales y créditos bancarios”, inició diciendo en el comunicado.

Luego se refirió a la contratación de la entidad y dijo que “pondré a disposición de los organismos que lo requieran, todo cuanto se ha ejecutado y contratado. Tengo la plena convicción de que hemos respetado los conductos que ordena la ley y jamás se han transgredido los principios de transparencia, pilar fundamental del servicio público”.

Con relación al concurso de méritos para la Elección de Personero 2024-2028, comentó que presentó su candidatura sin tener ninguna inhabilidad y cumpliendo con los plazos estipulados por la reglamentación.

“Ante los primeros resultados de la evaluación, interpuse una reclamación que fue aceptada, permitiéndome alcanzar una posición destacada para la subsiguiente entrevista ante el honorable Concejo de Medellín, por lo que respetaré los trámites y decisiones del Concejo una vez esté consolidado el proceso”, agregó.

Y finalizó diciendo que se retiraba del proceso de elección del nuevo personero: “Esta campaña de desprestigio, que busca dañar mi imagen y el trabajo profesional de 21 años y de 4 al servicio de la ciudad, ha sido orquestada desde orillas políticas que, quizás, me consideran un obstáculo. Por eso he decidido tomar la decisión de retirarme del Concurso Personero 2024. Se trata de una decisión familiar. Dejaré que este proceso avance sin mi presencia y no me prestaré a los juegos de poder que aquí se han evidenciado, defenderé el proceso en otros escenarios”.