¡40 años! Encuentran a hombre que dedicó su vida a ser estudiante de la Universidad de Antioquia

Desde que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que recibió un informe de estudiantes matriculados en la Universidad de Antioquia que llevaban más de 14 meses y hasta 39 meses cursando una carrera, se han conocido todo tipo de historias, desde quienes se justifican porque estudian y trabajan y los que ya tienen el ser estudiante como su estilo de vida.

“La Universidad de Antioquia: rigurosa en la academia y abierta en formación, debate de las ideas y confluencia de saberes, debe cuidarse. En Consejo Superior pedí explicación por este listado. Personas que llevan muchos semestres y que, por alguna razón, nunca se gradúan. Me temo que aquí podrían estar los que van a la Universidad a cosas diferentes a estudiar” indicó el gobernador a través de su cuenta de X o Twitter.

Puede leer: Andrés Julián Rendón denunció que en la UdeA hay estudiantes que han cursado hasta 39 semestres

Estudiante dura 40 años en la universidad pública

Ese es el caso del denominado ‘estudiante eterno’, que lleva 40 años asistiendo a la universidad y asegura que esa es su vida.

En entrevista con Canal 1, Carlos Posada, reveló que lleva 40 años asistiendo a la Universidad de Antioquia como estudiante.

“En la universidad nadie me ha limitado a que no haga nada distinto que es lo que yo hago que es no perturbar a nadie más. Yo entro por cualquier puerta de la universidad y uno aquí respira paz”, dijo el hombre mientras justificaba su permanencia en la universidad.

Luego continuó su relato diciendo que: “yo estudié, trabajé, tuve familia, lo que tú quieras, estando acá (en la universidad). Tuve un hijo, me separé de la universidad los tres años porque estaba matado con hijo. Volví y aquí estoy. Terminé mi carrera como en 40 años, pero aquí estoy”.