“No tengo planes de ingresar al Gobierno”: Daniel Quintero Calle por posible nombramiento en Ministerio de las TIC

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, quien renunció a su cargo el pasado 30 de septiembre de 2023, volvió a referirse a los rumores de que podría ser nombrado como ministro de las TIC y aseguró que no le interesa entrar al gobierno de Gustavo Petro, porque su prioridad es devolverle tiempo a sus hijas, fortalecer su empresa y estudiar.

A través de su cuenta oficial de X o Twitter, respondió a un publicación que hizo la periodista Camila Zuluaga en la que presentaría a los posibles ministros que llegarían al gabinete de Petro.

Puede leer: “Siete directivos de Ruta N están ‘atornillados’: Federico Gutiérrez

Daniel Quintero niega ingresar al gobierno de Petro

La periodista dijo: “el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ya estuvo en el ministerio de las TIC, suena para llegar a esa cartera en reemplazo de Lizcano”.

Ante la afirmación Quintero escribió: “El Ministerio de las TIC es un Ministerio maravilloso, pero no tengo planes de ingresar al Gobierno. En Medellín enfrentamos a las mafias que hoy nos persiguen, nos entregamos para reconstruir Hidroituango, mejorar la seguridad (homicidios bajaron 42%), generar empleo: (300 mil jalonados por el turismo y el Valle del Software) y apostarle a la educación (Matrícula cero y computadores para los niños). Este año lo dedicaré a devolverle tiempo a mis hijas, a fortalecer la empresa, y a estudiar”.

El Ministerio de las TIC es un Ministerio maravilloso, pero no tengo planes de ingresar al Gobierno.



En Medellín enfrentamos a las mafias que hoy nos persiguen, nos entregamos para reconstruir Hidroituango, mejorar la seguridad (homicidios bajaron 42%), generar empleo: (300 mil… https://t.co/uB5nCLo40R — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 31, 2024

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y algunos dijeron que: “Así como dijo que no iba a renunciar a la Alcaldia? Jajajajajaja los pícaros nos creen bobos. Si usted no está aún en el gobierno, es por que Petro aún no ha sido tan tarado, pero no tarda en darle “impunidad diplomática””, “No creo que Petro llegue a cometer semejante torpeza dándole un ministerio al ex alcalde de Medellín más cuestionado y con la cantidad de escándalos e investigaciones que tiene en curso” y “Por fin algo sensato... pero que no sea este año dedicado a ud sino toda la vida para que deje de meterse en una ciudad que empieza a recuperarse de ud!”.

“Daniel, nosotros lo necesitamos para pelear la presidencia en el 2026!!!”, “Descanse futuro presidente @QuinteroCalle, para que el 2026 se vaya con toda, contra el Urbismos y sus perros mafiosos” y “Vamos Quintero, Usted debe proyectarse para seguir impactando favorablemente a la sociedad a través de el buen uso de la política, Colombia está mamada de tanta podredumbre en esta rama”.