“Decidió salir corriendo y dejar todo porque se enamoró de él”: Mamá de Isabella Mesa, asesinada en Medellín

El feminicidio de Isabella Mesa Sánchez en Medellín, conmocionó al país tras conocerse los detalles durante las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos del presunto responsable, Sebastián Villegas, su pareja sentimental. El soldado, que estaba de permiso, le habría propinado 24 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, luego la habría amarrado de pies y manos para poder meterla dentro de una maleta. La madre de la víctima, Sandra Mesa, llegó a la capital antioqueña para darle el último adiós a su hija.

Durante la ceremonia del último adiós de su hija, Sandra Mesa dio detalles de la situación por la que vivió con su hija, que estaba realmente enamorada y que dejó todo lo que tenía en México por apostarle al amor que sentía por Sebastián Villegas, sin imaginar que sería su final.

Mamá de Isabella Mesa rompió el silencio

“Mi hija le entregó su vida, sus sueños, dejó todo por nada porque ella tenía todo, ella tenía su familia, su trabajo, ella tenía todo y decidió salir corriendo y dejar todo porque se enamoró de él”, fueron las palabras con las que Sandra Mesa se refirió a la situación de su hija, según El Colombiano.

Sandra Mesa viajó desde México, donde está radicada, cuando la mamá del presunto feminicida la contactara directamente para contarle que a Isabella su hijo la había asesinado. La tragedia sucedió el pasado domingo, 28 de enero, después de una discusión que habían tenido.

“Yo me enteré por medio de la mamá de Sebastián, que empezó a ubicarme por todos lados porque no vivo en el país. Me dio la noticia que su hijo había matado a mi hija y la empacó en una maleta”, contó.

Además, contó que Isabella conocía a Sebastián desde hacía 6 años, cuando tenía 13 años y que con el tiempo se enamoró de él a tal punto que cuando supo que había salido de licencia del Ejército, se subió a un avión y voló, sin saber que iba rumbo a encontrarse con la muerte.

“Él le prometió el cielo y la tierra para que luego la matara así, de esa manera tan desgarradora”, dijo a madre de la joven de 19 años, que dejó un bebé de 3 años huérfano.