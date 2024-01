Dos niños resultaron heridos en accidente de transporte escolar en Medellín

Este martes, 30 de enero, se registró un accidente de un transporte escolar en el que se movilizaban

seis personas, dos adultos y cuatro menores, de los cuales dos presentan heridas, pero ninguna de gravedad. El hecho se registró en el sector de Amsterdam, en El Poblado de Medellín, cuando el vehículo bajaba por una pendiente y al parecer, el conductor perdió el control.

A través de las redes sociales se conoció un video en el que una cámara de seguridad observa el momento exacto en el que la buseta de transporte escolar pierde el control al bajar por la loma y se estrella contra el ande, volteándose de inmediato.

Accidente de transporte escolar en Medellín

“Estoy al frente de la situación. Vehículo de transporte escolar pierde el control y sufre volcamiento en el sector de Amsterdam en el Poblado. Iban 4 menores de edad y 2 adultos. De los menores, 2 presentan heridas, ninguno de gravedad. Todos serán evaluados. Ya están siendo atendidos por personal de salud”, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta oficial de X o Twitter.

Los usuarios de internet se pronunciaron y dijeron que: “Hace años existía un grupo específico de agentes de tránsito de la @sttmed que hacía controles a los vehículos escolares, ya eso no existe. @FicoGutierrez se necesitan más agentes en las calles regulando y controlando”, “El estado de los vehículos de transporte escolar debería ser verificado por la Secretaría de Movilidad constantemente, la vida de nuestros niños debe primar y muchos prestadores del servicio ahorran en mantenimientos sin pensar en el riesgo”, “En Medellín los frenos siempre deben estar en óptimas condiciones, no es la primera vez que le pasa esto a una ruta escolar” y “Esto es lo que en Medellín esperamos de un Alcalde, estar al frente de la ciudad, NO peleando con ella”.