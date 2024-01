“Cada vez peor las basuras en Medellín”: Dice Daniel Quintero y asegura que a él lo habrían suspendido

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, quien renunció a su cargo el 30 de septiembre sin terminar su periodo, desde que Federico Gutiérrez llegó al poder se ha estado muy activo a través de sus redes sociales publicando el tema de las basuras, asegurando en esta oportunidad que si fuese él ya lo habrían suspendido.

Cuando se cumplen 30 días del regreso del alcalde Gutiérrez al piso 12 de La Alpujarra, Daniel Quintero insiste en que desde la administración no se está haciendo lo correcto y asegura que es “error tras error”, pues contrario a lo que él había establecido, se eliminó la recolección de los escombros y en horarios nocturnos.

Puede leer: Pico y placa Medellín: Nueva rotación para primer semestre del 2024 y las vías exentas

Daniel Quintero crítica las basuras en Medellín

“Cada vez peor las basuras en Medellín. Si esto me hubiera pasado a mí ya me hubieran suspendido. No solo acabaron con la estrategia de “escombros cero”, sino que acaban de anunciar el fin de la recolección nocturna. Error tras error”, escribió en un mensaje que acompañó con un video de 5 segundos en el que se ve una montaña de basuras, pero no indica dirección ni zona exacta.

Cada vez peor las basuras en Medellín. Si esto me hubiera pasado a mí ya me hubieran suspendido. No solo acabaron con la estrategia de “escombros cero”, sino que acaban de anunciar el fin de la recolección nocturna. Error tras error. pic.twitter.com/x6mJXm64we — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 29, 2024

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y comentarios la publicación diciendo: “Usted ya quemó sus 15 minutos de fama, lo hizo terrible, desperdició la oportunidad de hacer algo verdaderamente bueno, solo se dedicó a gastar plata indiscriminadamente, y dejó la vara tan bajita que cualquier cosa que haga la administración actual será un super acierto”, “Ahora sí querés trabajar”, “Criticón, más bien valla y ocúpese en algo. Sea útil. Deje trabajar a la gente”, “Entonces ahora te la pasas dando vueltas por Medellín buscando basuras? Para hablar de un gobierno que no tiene ni 1 mes y tú en 4 años no hiciste nada. No sea tan descarado pinturitas” y “Pues la muestra pura que dejó la ciudad en pésimas condiciones!!! Gracias por exponerlo!!! No me imaginé que lo iba a aceptar. Dios!!! Vamos a necesitar una eternidad para recuperar la ciudad. Pero gracias por al menos ubicarnos los puntos que dejo llevados”.