“La ciudad se le sale de las manos”: Daniel Quintero critica gestión de Federico Gutiérrez

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, quien renunció a su cargo el pasado 30 de septiembre de 2023, para poder apoyar abiertamente al primo de su esposa, Juan Carlos Upegui en su aspiración a la Alcaldía de Medellín; ahora ha estado muy activo para enviarle mensajes al nuevo mandatario de los medellinenses, Federico Gutiérrez, a quién le dijo que “La ciudad se le sale de las manos”.

Quintero ha estado muy activo en sus redes sociales y ha criticado fuertemente algunas de las decisiones tomadas por el mandatario que repite en la Alcaldía de Medellín.

Daniel Quintero critica la gestión de Federico Gutiérrez

“Fico mirando para atrás mientras la ciudad se le sale de las manos”, publicó Daniel Quintero Calle a través de su cuenta de X o Twitter, la cual acompañó con las imágenes de noticias es la que se titulan asesinatos relacionados por casos de hurtos.

Fico mirando para atrás mientras la ciudad se le sale de las manos. pic.twitter.com/dgGPhkYzLH — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 28, 2024

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet comentaron: “No debería ni de trinar”, “Dejaste acabar la ciudad y ahora le exiges a Fico en 20 días que lleva de alcalde?”, “Mensajes de un payaso que quiere circo. O sea que en tu administración nada de eso paso, se salió de las manos que? Apenas lleva 27 días en el cargo, que usted le entrego la ciudad vuelta nada es diferente, este Quintero más payaso imposible, alguien tiene circo para este payaso” y “Qué tal el tipejo dejó todo hecho un muladar, quiere que se lo arreglen en 27 días, para poderse lanzar a la presidencia….. será de la junta de acción comunal del barrio donde vive, porque no da para más corriendo el peligro de quebrarla”.

Además, “Que pereza la política en Colombia. Todos son salvadores, ninguno es capaz de reconocer que esta ciudad les queda grande”, “Son 4 años de destrucción a esta ciudad, de abandono de empobrecimiento, no pretenda que Fico lo solucione en menos de un mes y con la desvalijada que le hizo usted a la ciudad que no fue poquito” y “Y es que la situación actual no es de lo que dejaste? Porque en menos de un mes es imposible corregir tanto daño tuyo y de 4 años. Por favor sea coherente Sr”.