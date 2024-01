¡Orgullo paisa! Asteroide recibió el nombre de Universidad de Antioquia

El descubrimiento y nombramiento del asteroide como «423624 Udeantioquia», es gracias al profesor de física de la Universidad de Antioquia, Ignacio Ramón Ferrín Vázquez. La Unión Astronómica Internacional, y el Laboratorio de Propulsión a Chorro —JPL, por sus siglas en inglés— de la agencia norteamericana espacial NASA, oficializaron el nombramiento por ser los organismos encargados de mapear el cielo para el diseño de las misiones espaciales.

Todo empezó en noviembre de 2005, cuando el profesor por primera vez identificó la trayectoria de cierto asteroide en el telescopio Schmidt del Observatorio Nacional de Venezuela, el astrónomo tuvo la sospecha de que este no estaba registrado en los mapas del cielo conocidos por astrónomos y estudiosos del espacio interestelar. Así fue como decidió seguirle la pista a través de la plataforma de datos en la que internacionalmente se registran los hallazgos astronómicos. Un día, cerca de las 4:00 a.m., logró confirmar que se trataba de un nuevo objeto y que su trayectoria no había sido detallada previamente.

Asteroide tiene el nombre de la Universidad de Antioquia

“El proceso no consiste simplemente en que te sientes y lo veas. Ese es tan solo el primer paso. El siguiente es confirmarlo como nuevo. Para ello se utiliza una base de datos internacional que registra todos los objetos conocidos que viajan alrededor del Sol. El resultado de la consulta fue que, en esa determinada región del cielo, ese día y a esa hora, no había ningún otro objeto en esa zona, es decir que era nuevo. Entonces lo reporté al Minor Planet Center, quienes calcularon la órbita y determinaron que se trataba de un asteroide que viajaba entre las órbitas de Marte y Júpiter”, dijo el profesor del Instituto de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

“Se llama 423624 Udeantioquia. Cuando lo nombré no estaba pensando en las sillas y las mesas, o los edificios o espacios físicos que componen a la Universidad de Antioquia. Esos son requisitos necesarios, pero no suficientes para tener una Universidad. El honor es a las personas. Los estudiantes, personal administrativo y obrero, el Rector y su equipo administrativo, personas que trabajamos día a día en nuestra institución, cada uno de nosotros somos la Universidad de Antioquia. Así que el honor es para esa fuerza colectiva que impulsa a la sociedad”, explicó el investigador colombo-venezolano.

Los números que preceden al nombre corresponden a la cantidad de asteroides que se conocen en el sistema solar —423 624—, en que el profesor Ferrín lo nombró en el año 2005, ahora ese número ha aumentado a más de un millón.

Dentro de la información que se tiene sobre este asteroide es que “le da la vuelta al Sol cada 4.4 años terrestres. Tiene una órbita circular alrededor de nuestra estrella. Tiene un tamaño de 1.2 kilómetros, equivalente aproximadamente a 12 cuadras de una ciudad. Es un objeto que no se detiene. En este momento está caminando en el espacio».

¿Quién es el profesor Ignacio Ramón Ferrín Vázquez?

“Antes de llegar a Medellín, Colombia, estudié y trabajé en Venezuela. Somos países hermanos, tenemos el mismo libertador. Mis logros científicos están arraigados a ambos países. Hice las observaciones en Venezuela, pero continué investigando este y otros cuerpos celestes en la UdeA. Estoy profundamente agradecido con la Alma Máter por haberme aceptado en su planta, y por haberme permitido llevar a cabo estas investigaciones”, relató el profesor.

El Profesor Ferrín ostenta una doble titularidad, pues es profesor titular del Instituto de Física Fundamental de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, y también es Profesor Titular de la Universidad de Antioquia. Tener una doble titularidad es muy poco común. Fue director del Observatorio Nacional de Venezuela, en Mérida. Hasta hoy ha publicado más de 60 artículos de investigación y ha dirigido 35 tesis de grado y postgrado; también ha brindado más de 400 conferencias y charlas sobre astronomía en diversos países. El 7 de septiembre de 2020 la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le otorgó la patente de invención de un sistema óptico- mecánico.