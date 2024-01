Indignación por mujer que rechazó ser atendida por joven con síndrome de Down en restaurante de Medellín

La bochornosa situación se conoció a través de Tiktok en donde la administradora del restaurante denunció la reacción de una mujer que rechazó ser atendida por Natalia, una joven con síndrome de Down, que lleva 4 años trabajando en el establecimiento. El hecho se registró en Medellín.

“Natalia está encargada del servicio a la mesa, es supremamente capaz, ella atiende a las personas, las saluda, le dice donde sentarse, les lleva la carta, les da la bienvenida, lleva bebidas, recoge. Es una persona super activa y nos ha enseñado que las limitaciones están en la cabeza porque ella es superteza. Lleva más de cuatro años trabajando con nosotros”, relató la administradora del restaurante Lavocatería de Medellín a través de su cuenta de TikTok.

Mujer rechazó ser atendida en restaurante por joven con síndrome de Down

La administradora relató que en la sede de El Poblado, a donde llegan muchos clientes extranjeros, fue en donde se registró el hecho.

“A Natalia a veces no se le entiende un poco cuando habla, pero no pasa nada. Ella recibió al extranjero que estaba con una pelada, les dio la bienvenida y cuando les fue a entregar la carta, le dijo: ‘Ay amiga, yo no quiero usted me atienda. Por favor, váyase y llámeme a otro mesero’. Natalia como que no entendió, se fue a donde los compañeros y no dijo nada. El servicio continuó y ella fue a llevarles unas bebidas, por lo que la pelada le volvió y le dijo: ‘¿Niña usted no me entendió?, no quiero que usted me atienda, váyase’. Natalia se fue llorando a donde los compañeros a contarles lo que estaba pasando”, cuenta la administradora.

Los compañeros decidieron que Natalia no los atendiera más, para evitar un nuevo episodio.

“Yo no puedo entender cómo una persona en el 2023 una personas sea capaz de decirle a otra con síndrome de Down, que se ha superado, que trabaja y que sea capaz de decirle que no la atienda por la limitación que tiene. De verdad, uno tiene que ser muy porquería en esta vida”, agregó la administradora.

Luego relató que ese día casi que Natalia se va para la casa y renuncia, por lo que le dijo al equipo de trabajo que si se volvía a presentar una situación similar, que podían decirle a esa persona que se retirara del restaurante.

“Cuando me contaron eso, yo le dije a mi equipo de trabajo que sabía que les daba susto, porque no tomarían esas decisiones, pero yo se los digo: si aquí vuelve a haber un cliente o una persona que le haga eso a Natalia o que insinúe cualquier cosa, tranquilamente le pueden decir que muchas gracias que se retire porque nos reservamos el derecho de admisión”.

La publicación generó múltiples reacciones y cuando Natalia leyó los mensajes no pudo evitar las lágrimas.

Algunos de ellos decían: “Queremos conocer a Natalia y exaltar su trabajo! Hagamos viral a esa hermosa”, “Eres una verdadera JEFE, cuando sacas la cara por tus empleados, así se habla”, “Y la que la trató así mínimo una prep4g0 que sí debería sentirse avergonzada de lo que es, ¡Qué tal!! Qué pecao Natalia” y “Hace poco estuve con mi esposo y nos atendió Natalia, hermosa. Justamente le yo dije qué bueno que le dieran trabajo a estas personas tan bellas”.