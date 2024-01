“El mejor alcalde que ha tenido Medellín”: Daniel Quintero se defendió de personas que lo atacaron en pleno vuelo

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se encontraba en un vuelo desde Montería a Medellín, pero su trayecto no fue precisamente tranquilo, pues otros de los pasajeros que se encontraban en la aeronave lo interceptaron y comenzaron a decirle hasta groserías.

“Regresando de Montería a Medellín con mi esposa, una familia uribista en primera clase se desató por 20 minutos entre groserías e insultos. Me dicen que el señor es un contratista de Hidroituango. Como alcalde le paré la robadera a mucha gente. Los entiendo”, indicó el exacalde de Medellín a través de su red social X (antes twitter).

En el video que el mismo Daniel Quintero compartió a través de sus redes sociales, se escucha a personas que van en la fila de adelante decir, “ustedes nos robaron los recursos”, a lo que Quintero responde: “sí, los robamos cuando paramos Hidroituango, cuando paramos une, y seguimos”.

Incluso una de las mujeres le dijo “no pues ya va a decir que fue el mejor alcalde” a lo que Quintero re afirmó, “el mejor alcalde que ha tenido Medellín. 40% de reducción de homicidios, bajamos a 8,3% el desempleo, convertimos a Medellín en la ciudad más turística del país”.

La disputa continuó y en redes sociales no esperaron para responder a la publicación del exalcalde de Medellín. “Quintero! Ud ha debido quedarse callado! Violencia verbal trae mas violencia. Mis padres venían en ese vuelo y me dicen que las cosas hubieran podido terminar muy mal. Ya Ud no es alcalde, asuma las consecuencias pero con gallardía!”, “todo mi apoyo señor, ud no merece ese trato”, “esta es la gente de bien que desde la ignorancia profunda se sienten con el derecho de atacar al otro”, “¿toda persona que cuestione su administración es uribista?”, fueron solo algunos de los comentarios en la red social.