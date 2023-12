Denuncia: Festival Miradas Medellín no habría firmado contratos a realizadores y ahora la Alcaldía dice que no hay plata

El Festival Miradas Medellín está enfocado en fortalecer la cultura audiovisual y cinematográfica, por lo que se apoya en los realizadores más representativos de la ciudad para poder llevarlo a cabo. La tercera edición, que se realizó del 22 al 26 de noviembre, resultó empañada porque pusieron a correr a los realizadores que confiaron en la palabra de los funcionarios, les “embolataron” el contrato y ahora no les responden por la plata.

Según describe la Alcaldía de Medellín, “el Festival Miradas es un espacio para celebrar la cultura audiovisual de la ciudad y posibilitar el fortalecimiento de la industria cinematográfica. Este Festival es el espacio de articulación, encuentro, congregación de diferentes festivales locales que ya existen en la ciudad, una oportunidad maravillosa para potenciar el trabajo audiovisual de la ciudad desde colectivos independientes y organizaciones culturales de la ciudad”.

Festival Miradas Medellín no le cumple a los realizadores

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con uno de los denunciantes, Juan David Bermúdez, líder de procesos de Frecuencia Gamer, -una agencia que busca educar, apoyar y darle visibilidad a la industria de videojuegos y al entretenimiento digital-, quien manifestó su preocupación por lo que vivieron el pasado 25 de noviembre durante el Festival de Cine y Audiovisales Miradas Medellín.

“Teníamos a cargo un espacio dedicado a los videojuegos con actividades como entretenimiento, talleres, charlas y exposiciones de empresas. En este espacio que se llevó a cabo en el exploratorio del Parque Explora, como parte del festival, implicó gastos considerables tales el pago a talleristas, alquiler de tecnología gamer, alimentación y logística. Así como la adquisición de materiales para que los talleres se pudieran llevar a cabo. Para cubrirlos se le solicitó al festival una suma de 3.900.000 iva incluido”, indicó Bermúdez.

Sin embargo, el 20 de diciembre durante una reunión de proveedores y organizadores del Festival, les informaron que “la Secretaría de Cultura no contaba con los fondos necesarios, debido a la falta de vinculación de la Fundación EPM, argumentando que la no haber recibido los recursos, carecían de los recursos para cumplir con los compromisos económicos adquiridos”.

Confiaron y trabajaron sin contrato

Los realizadores confiaron en la Alcaldía de Medellín y cumplieron con los acuerdos sin contrato. “Nosotros somos un pedacito del evento. Faltando 20 días nos preguntaron qué podíamos hacer urgente. Les enviamos la propuesta pequeña con talleristas, algunas muestras y tener algunas charlas. Pero hay muchos más afectados: músicos, artistas, directores de cine. Hay gente que les deben hasta 30 millones”.

En relación a los contratos dijo que: “Nos cansamos de pedir el contrato. Enviamos toda la información, tanto así que primero arrancamos actividades de organización antes de que llegara el contrato. Nosotros todos los días preguntábamos y decían que estaban en la Alcaldía que se estaba firmando, sino que es mucha gente”.

Organizaron todo y un día les dijeron que “a ustedes se les va a pagar cuando se acabe el evento, una semana después haremos una reunión para finiquitar todo el tema de los pagos con cada proveedor y organizador del evento. Como el evento ya está en su tercera versión dijimos que listo, que ya hay actividades listas y que no nos íbamos a quitar del evento. Ya teníamos mucha gente confirmada”.

Aseguraron que les dio confianza el equipo del festival y cuando terminó el evento y pasaron tres semanas, preguntaron qué pasó con la reunión de cierre y les dijeron que sería el 20 de diciembre.

“Nos citaron a una reunión antes de la del 20 de diciembre. El que nos contactó no sabía ni cómo decirnos que no había plata. Adornó muy bien sus palabras y nos dijo que tranquilos que todavía se estaba terminando de organizar. Llegó el 20 diciembre y nos dieron la estocada final: No hay plata”, agregó el denunciante.

¿Qué dice la Alcaldía de Medellín por la falta de pago a realizadores del Festival Miradas Medellín?

A través de uno de los grupos de periodistas, la Alcaldía de Medellín publicó un texto en el que dijo que consideraba necesario hacer aclaraciones.

“La administración Distrital dispuso, en los tiempos oportunos, la planeación y gestión administrativa para la ejecución técnica y operativa del Festival en el 2023. La información que circula en redes sociales y medios de comunicación está siendo analizada para encontrar las causas que llevaron el tema hasta este punto y dar una respuesta de cara a la ciudadanía acorde a las competencias de la administración. La administración Distrital, en la actualidad, no tiene ninguna obligación contractual con ninguno de los reclamantes.

Además, indicó que “con los contratistas de la entidad que tenían a su cargo el Festival, se ha tenido una serie de reuniones donde se ha tenido la claridad de que esta no es una responsabilidad directa del Municipio de Medellín, ya que no se tiene ningún vínculo contractual con los reclamantes”.