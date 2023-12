Vuelve y juega: Encuentran sin vida a turista extranjero en un hotel de El Poblado en Medellín

Una vez más se registra la muerte de un turista extranjero dentro de una habitación de un hotel en Medellín, sucedió en inmediaciones del Parque Lleras, en el exclusivo sector de El Poblado. El cuerpo del turista estadounidense fue identificado como Phillip Ryan Mullins de 32 años.

Aun las causas de la muerte del turista extranjero no se han establecido, pero las primeras hipótesis de los investigadores estarían enfocadas en que Mullin habría muerto tras haber consumido sustancias y que habría tenido una sobredosis.

Murió turista estadounidense que venía seguido a Medellín

El turista llegó a la capital antioqueña el pasado 13 de diciembre, a la que sería su tercera visita y la última. Según se conoció, el viernes 15 de diciembre habría salido de fiesta con varios amigos y conocidos. El sábado a las 7 de la mañana fue la última vez que fue visto con vida cuando ingresó al hotel.

Horas más tarde, las personas que estuvieron con él fueron a buscarlo a la habitación para salir a una excursión, pero no respondió. Tras la insistencia, el personal del hotel forzó la puerta y fue cuando lo encontró sin vida.

El Colombiano indicó que el equipo forense que inspeccionó la habitación se encontró con que el turista estadounidense tendría sustancias psicoactivas y que esto aumentaría las probabilidades de que su muerte haya sido ocasionada por el consumo.

El Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín reveló que ya van 30 muertes violentas de turistas extranjeros en la capital antioqueña, entre los que se encuentran asesinatos, suicidios y muertes por sobredosis de sustancias psicoactivas.

”Hay una preocupación porque en el 2023 cerremos con alrededor de 30 muertes violentas, no necesariamente homicidios, porque también dentro de esas muertes violentas hay suicidios, muerte por sustancias psicoactivas. Lo que hemos analizado es que no hay una política pública de turismo que hable temas como la seguridad turística. No hay una entidad distrital que se preocupe de las situaciones de seguridad turística. Más allá, inclusive, encontramos que no hay una entidad distrital que se ocupe de las situaciones de seguridad turística. La subsecretaría de Turismo solamente tiene la competencia de la promoción del destino, lo que dificulta y hace que el trabajo sea muy reactivo”, dijo Carlos Calle, líder del Observatorio.