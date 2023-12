“Qué patanería y porquería de empleada”: Dicen por funcionaria de servicio al cliente de empresa de telecomunicaciones

A través de las redes sociales, se viralizó un video en el que una empleada de TIGO en Medellín le responde de manera irrespetuosa a un cliente que le hacía una consulta por uno de los servicios de hogar que contrató. La forma de atender de la mujer ha desatado una ola de reacciones y muchos usuarios de internet aseguran que los asesores de servicio al cliente son groseros.

En las imágenes que grabó el cliente, se observa la actitud grosera de la mujer, que se niega a darle más explicaciones al hombre que le pide información y cuestiona qué tipo de servicio prestan los domingos en la oficina de manera presencial.

Critican la grosería de funcionaria del servicio al cliente de TIGO

El video fue compartido por la cuenta de X o Twitter de Denuncias Antioquia, el cual fue acompañado por el texto que dice: “Tengo video donde la asesora muy grosera dice que no prestan el servicio, le digo entonces para que abren hoy y su reacción no fue la mejor de servicio al cliente. Sucedió centro comercial Premiun Plaza”.

“Ya no te hablo nada más porque ya te lo dije, no voy a decir nada más”, se le escucha decir a la funcionaria. Mientras que el hombre le insiste en que “sistemas de qué, no me atiende. ¿Por qué no me atiende? Esta empresa es de hogar”. A lo que le responde con mala cara: “Porque no y punto”.

El cliente le sigue insistiendo en que esa es una empresa de servicios del hogar, a lo que le respondió: “¿Y?”, así que vuelve y le cuestiona, “¿Por qué no me puede atender?”, a lo que le dice: “porque hoy no se atienden sistemas de home”; entonces, el usuario le pregunta: “¿Qué se atiende hoy? ¿Para qué se abren el domingo si no pueden atender a los clientes?”.

Antes de finalizar el cliente le pide que se identifique y ella se niega a dar su nombre, diciendo: “No, no se lo voy a regalar”, luego él dice: “Igual ya la grabé” y ella responde: “igual yo también lo grabé a usted”. “¿Y qué tiene?, yo no he dicho nada de malo, la que trabaja aquí es usted, no yo”, y ella termina diciendo: “¿Y?”.

A través de su cuenta de X o Twitter la empresa se pronunció diciendo: “Queremos contarles que estamos internamente revisando la situación reportada para tomar las medidas correspondientes. En Tigo, tratar siempre a nuestros clientes con respeto es una regla de oro”

Algunos de los comentarios de los usuarios de internet ante el video son: “Esa es la atención presencial, la telefónica y el servicio al cliente por el Call center es pésimo. Deberían tomar medidas con esta asesora, súper grosera!!”, “Esta brava porque la hicieron ir a trabajar el domingo!”, “Todavía trabaja con ustedes? Qué patanería y porquería de empleada” y “La mayoría de esos asesores de C.C son muy groseros. Dan información de mala gana”.