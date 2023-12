Tragedia entre amigos: Joven encontró a su novia con uno de sus amigos y lo mató a puñaladas

A través de las redes sociales se conoció el impactante video en el que se observa el momento exacto en el que un joven atacó a puñaladas a su amigo, presuntamente, por haberlo encontrado en una calle con su novia. El hecho se registró en el municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia.

En las imágenes que se conocieron se observa que la comunidad salió a la calle ante el enfrentamiento que se presentó en plena vía pública, pero no fue posible evitar la tragedia.

Joven mató a su amigo porque lo encontró con su novia

En las imágenes se observa que en medio de la pelea intervienen varias personas, hasta que el joven de 16 años saca un puñal y lo ataca por la espalda en múltiples oportunidades.

El joven fue atacado por varios al mismo tiempo, mientras que la joven intentaba separarlos y evitar el ataque, pero no fue suficiente.

El mensaje publicado con el video en la cuenta Colombia Oscura se asegura que la víctima fue identificada Juan García de 19 años, quien murió “por aparentes celos de su amigo que lo encontró con la novia. El asesino, de 16 años, finalmente se entregó a las autoridades en el municipio de Amagá, suroeste antioqueño”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Increíble estos muchachos, que tristeza dañarse la vida por una mujer”, “La mayoría de paisas son una plaga sinceramente”, “Ahí lo mataron entre los 4. Tanto los amigos como la señora, que me imagino que es la mamá del gamín son cómplices”, “Esos municipios están cundidos de plagas, pero quién no ha salido de la ciudad los romantiza” y “Otra crónica roja de una sociedad profundamente violenta. Solo diré que mocoso inseguro y cobarde se va en gavilla no es capaz de increpar solo y a mano limpia su problema. Ah por cierto FAMILIA MIRANDA”.