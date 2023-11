Ofrecen entrenamiento gratuito en artes marciales a las mujeres en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lanzó una estrategia para buscar brindarle herramientas de protección a las mujeres en Medellín para prevenir violencias contra la mujer y entrenarlas en artes marciales para que puedan defenderse tanto en los casos de violencia intrafamiliar o de la delincuencia.

De acuerdo con la mayor Daisy Aponte, jefe de estrategia Mujer, Familia y Género de la Meval, el entrenamiento estará a cargo de patrulleras que a su vez se desempeñan como deportistas de alto rendimiento en disciplinas como el taekwondo y artes marciales mixtas.

Entrenamiento en artes marciales para mujeres en Medellín

Las patrulleras les enseñarán a las mujeres en Medellín técnicas de defensa y sumisión a agresores para mejorar su autocuidado tanto en sus propias casas y en las calles de la ciudad.

“No es convertir en violentas a las mujeres, pero sí que sepan reaccionar que sepan defenderse es lamentable ver tantos casos de violencia intrafamiliar, mujeres víctimas de delitos sexuales que obviamente frente al temor ni siquiera pudieron reaccionar”, dijo la oficial a El Colombiano.

Esta estrategia de defensa personal se realizará de manera gratuita en puntos estratégicos de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Angélica Ortiz Maya, dijo que “le decimos no la violencia machista. Por eso, desde la Secretaría de las Mujeres lanzamos la campaña #TodosLosDíasDigoNo, la cual busca transformar prácticas cotidianas que mantienen las violencias machistas, sexistas y patriarcales contra las mujeres”.

La secretaria explicó que con la campaña se busca reivindicar el derecho a decir no, a naturalizar las violencias; “invitamos a los hombres a decirle no a la masculinidad hegemónica, a no atender sus emociones y su salud mental, a los comportamientos violentos contra las mujeres”.