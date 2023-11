Video de norteamericano asediado por mujeres en las calles de El Poblado genera polémica en redes

Video de norteamericano que es asediado por mujeres que se le insinúan mientras camina por la calle 10 de El Poblado de Medellín, ha generado polémica en las redes sociales. El hombre camina delante de quien graba el video y va dejando en evidencia la reacción de las mujeres, presuntamente trabajadoras sexuales, que lo tocan y le dicen palabras para captar su atención.

En las imágenes se muestra al hombre vestido de negro que camina por varias calles de El Poblado, mientras va acompañado por otros jóvenes y uno de ellos lo sigue con la cámara prendida para grabar las reacciones de las mujeres que están en los andenes y se sorprenden al verlo pasar.

Mujeres asedian a norteamericano mientras camina por El Poblado

“Hola papi, qué lindo papi”, se le escucha decir a unas mujeres y unas cuadras más adelante, “¡Rico!” le grita otra que está un grupo. Luego, “¡Baby, qué rico!”, le siguen diciendo otras cuando pasa otra de las calles de El Poblado.

#OPINE. Este video, grabado por un ciudadano americano en calles de Medellín, genera molestias en redes sociales.



Las reacciones al video no se han hecho esperar y hay opiniones de todo tipo: “No entiendo que les extraña, @maluma puso a “Medallo en el mapa” y todos estos turistas vienen a vivir lo que ven en los videos de reguetón”, “Medellín no es solo esa zona, tienen mejores cosas en El Poblado, no necesitan meterse por ahí, a menos que vayan a eso”, “La zona rosa de El Poblado se volvió un burdel a cielo abierto, eso lo sabe todo el que pasa, pero parece que a la Policía ni a la Alcaldía le importa” y “Les genera molestia los problemas que siempre han padecido, pero nunca tendrán el valor de afrontarlos. Siendo siempre ajenos a la realidad actual. ¿O acaso el video está mostrando algo fuera de lo común en esas calles? No lo creo…”.