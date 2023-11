¡Qué dolor! Cerca de 10 mascotas murieron después de procedimiento de esterilización

Durante el fin de semana del 15 de noviembre se llevó a cabo una jornada de esterilización de animales de Alcaldía de Apartadó, Antioquia; en la que habrían atendido a 60 animales; sin embargo, se conoció la denuncia de que indica que varias mascotas murieron o terminaron con complicaciones.

La denuncia que conoció El Colombiano, indica que aunque se desconoce la cantidad oficial de cuántos animales murieron después de los procedimientos, los denunciantes aseguraron que, al menos, son 10 los perros y gatos fallecidos, además de otros 20 que debieron intervenir por las infecciones.

Jornada de esterilización terminó con muerte de mascotas en Apartadó

“Se me murieron dos perritas grandes y tengo mis gatos en cirugía. Fue una cosa muy grande y muy dolorosa para ellos. Estoy muy triste, no he parado de llorar. Es una masacre, un maltrato animal increíble con los animales con las patitas quebradas, seguro por cogerlos y hacerles fuerza para ponerles la anestesia”, dijo una de las afectadas al mismo medio.

“A mi gata la intervinieron a la 1:00 de la tarde y eran las 9:00 de la noche y apenas estaba reaccionando. No sé para qué le tomaban los datos si les daban anestesia de esa manera tan irresponsable, sin saber si se necesitaba esta dosis”, dijo otro de los afectados.

La Alcaldía de Apartadó al conocer las denuncias emitió un comunicado para anunciar la suspensión de la jornada de esterilización y aseguró que hará las investigaciones correspondientes. Además, que le ha brindado acompañamiento a las familias de las mascotas que han tenido complicaciones.

”Las familias de los perros y gatos que han sufrido problemas de salud en sus mascotas pueden contactarse con funcionarios de la Secretaría de Salud para reportar cualquier situación o inquietud en el 314 8940010 o al correo salud@apartado.gov.co”, indicaron en el comunicado.