“Santa Marta no puede ser gobernada por el candidato que perdió las elecciones”: Daniel Quintero

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien renunció el 30 de septiembre a su cargo, se pronunció en las últimas hora sobre la situación que se vive en Santa Marta y el nombramiento del nuevo mandatario local.

La elección del nuevo alcalde de Santa Marta ha generado un gran escándalo. Después de casi un mes de las elecciones regionales, se reveló que Carlos Pinedo Cuello, del movimiento ‘Santa Marta sí Puede’, asumirá el cargo en la capital del departamento de Magdalena.

La noticia se da tras varias semanas de controversia entre Carlos Pinedo y Jorge Agudelo de Fuerza Ciudadana. Sin embargo, el Tribunal Superior de Santa Marta emitió un fallo que determinó al nuevo mandatario municipal.

Daniel Quintero Calle se pronunció por la situación de Santa Marta

A través de su cuenta de X o Twitter el exalcalde se pronunció sobre lo que está pasando en Santa Marta.

“Santa Marta no puede ser gobernada por el candidato que perdió las elecciones”, escribió Quintero.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Gracias a Dios se libraron de los izquierdosos amigos de Quintero y Petro que acaban ciudades, se libraron de la ruina x 4 año”, “Santa Marta no puede ser gobernada por el candidato que no podía inscribirse”, “En Santa Marta perdió Caicedo por no poner un títere idóneo como candidato” y “Insisto, todo lo que diga Quintero, es al revés… Total apoyo al Alcalde Pinedo jajaja”..

Además, dijeron que “Santa Marta se libró de cuatro años más de atraso”, “Ojalá esto que está pasando les sirva de lección a todos los Zurdos. No pueden esperar recompensa por gobernar para bandidos, y créame @QuinteroCalle ! Que todos los que respalde @petrogustavo para elección popular. No tendrán riesgo de Ser electos” y “Como siempre no respeta las leyes, entienda que Carlos Caicedo lanzó a su hermana que estaba inhabilitada por parentesco, además que inscribió a su candidato por fuera del calendario electoral”.