Turistas mexicanos salieron en plan de rumba con mujeres en Medellín y terminaron drogados y robados

Tres turistas mexicanos salieron de rumba en Medellín y terminaron siendo víctimas de tres mujeres que los drogaron y los robaron. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron a las mujeres entrando y saliendo del apartamento al que llegaron.

Denuncias Antioquia publicó un video de las cámaras de seguridad en el que se observa a las mujeres entrando al apartamento, luego mientras comparten tragos con los hombres, video que habría sido grabado por uno de ellos y otro en el salen.

Tres mujeres drogaron y robaron a tres turistas mexicanos

Las imágenes de las cámaras de seguridad dejan en evidencia a las tres mujeres que ingresaron al inmueble en el que compartieron con los hombres y se robaron dinero en efectivo, tarjetas de crédito, celulares y hasta ropa.

“Estas 3 chicas que se dedican a drogar y robar extranjeros en Medellín, el pasado martes a amanecer miércoles estas 3 mujeres drogaron y robaron a 3 mexicanos, a los cuales dejaron sin dinero, celulares, tarjetas de crédito y hasta sin ropa. (Ya la denuncia está en fiscalía también) Es increíble como ya a Medellín no pueden ir turistas por “personas” tan indelicadas y sin valores como estas”, dice el mensaje que acompaña la publicación.

Estas 3 chicas que se dedican a drogar y robar extranjeros en Medellín, el pasado martes a amanecer miércoles estas 3 mujeres drogaron y robaron a 3 mexicanos, a los cuales dejaron sin dinero, celulares, tarjetas de crédito y hasta sin ropa. (Ya la denuncia está en fiscalía… pic.twitter.com/8JCRJe0Bmc — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) November 24, 2023

Los usuarios de internet comentaron con todo tipo de mensajes: “sigan buscando prepagos MP... asuman las consecuencias”, “Pero esos extranjeros mientras más gatas sean más les gustan o qué?”, “Los turistas si pueden venir. Pero si solo vienen a buscar prostitutas y a drogarse, no esperen encontrarse con buenas personas”, “Muy mal por ellos pero me alegra que les pase ese tipo de cosas... Medellín no es un burdel y gracias a estos que vienen hacer turismo sexual es que tenemos tanta oferta de personas dispuestas a prestar estos servicios dejando mal parada la ciudad” y “Robar está mal, totalmente de acuerdo, pero es un poquito de karma por venir a creerse millonarios y putear sin asco en Colombia”.