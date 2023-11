Empresa que financió a Federico Gutiérrez tendría vínculos con bananera que habría enviado droga a Europa

Una investigación realizada por el medio independiente de La Vorágine, miembro de Liga contra el silencio, reveló el entramado de empresas que tienen los propietarios de Banacol para poder realizar donaciones a través de otra compañía llamada Greenland Investments, cuyo presidente es Víctor Manuel Henríquez Restrepo, para poder hacer los aportes a las campañas políticas. En este caso se evidenció una donación por 30 millones de pesos a la campaña de Federico Gutiérrez.

Dentro del informe que se encuentra en el portal Cuentas Claras se observa la donación 156 que corresponde a Greenland Investments con Nit. 901350682-2 y un aporte por 30 millones de pesos.

Empresa vinculada a bananera que ha enviado droga a Europa donó dinero a campaña de Federico Gutiérrez

Según la investigación, Greenland también ha participado aportando dinero en contiendas electorales a nivel nacional. Esto sucedió en las elecciones para el Congreso de 2022 cuando le hicieron donaciones a las campañas de los uribistas Paola Holguín y Hernán Darío Cadavid y de los liberales José Octavio Cardona y Mario Castaño, condenado por saquear recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc.

“El dinero de Greenland también alcanzó las campañas presidenciales. A Federico Gutiérrez le aportaron 75 millones para la consulta presidencial en la cual derrotó a Alejandro Char, David Barguil y otros políticos de derecha. La cercanía de dirigentes de Banacol con figuras de la política nacional y la sombra de los procesos judiciales por los nexos con grupos armados ilegales vienen de tiempo atrás”, indica el artículo.

A través de un comunicado publicado en El Colombiano, Banacol indicó que “no ha sido investigada por ninguna autoridad judicial nacional ni internacional sobre delitos relacionados con narcotráfico tal como insinúan en las publicaciones. Banacol no está ni ha estado vinculada a ningún proceso penal relacionado con este asunto. El proceso que se inició en el 2008 se adelantó en contra de personas naturales que hoy no tienen ninguna relación con Banacol. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado la culpabilidad de ninguno de ellos, y estamos seguros de que van a poder reiterar su inocencia dentro del juicio que corresponda. Actualmente, también se investigan a otros funcionarios relacionados con diferentes empresas bananeras colombianas”.