“Si el fiscal ha iniciado campaña presidencial debe renunciar”: Daniel Quintero a Barbosa

A través de su cuenta de X o Twitter, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, publicó un mensaje en el que indicó que el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, estaría en iniciando campaña presidencial y que por esta razón debería renunciar. La afirmación generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Quintero escribió que: “Si el fiscal ha iniciado campaña presidencial debe renunciar como lo hicimos nosotros, y no usar su cargo con objetivos políticos”.

Si el Fiscal ha iniciado campaña presidencial debe renunciar como lo hicimos nosotros, y no usar su cargo con objetivos políticos. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 9, 2023

Puede leer: “En el 26 vamos a dar la guerra″: Daniel Quintero Calle confirma que va por la presidencia de Colombia

Daniel Quintero sugiere que el fiscal Francisco Barbosa está en campaña presidencial

A través de su cuenta personal, Quintero publicó el mensaje en el que aseguró que el fiscal estaría usando su cargo con objetivos políticos.

Los usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: “Pero renuncia de verdad, no renunciando y pidiendo asistir a reunión de empalme. Chao!!!!”, “Ni siquiera la palabra cinismo la conoce este man. Viejo ya relájese, usted no significa nada en Medellín . Deje los aires de patrón”, “Y si usted renunció porque sigue jodiendo. Y desde cuándo sus delitos son un escalón para la presidencia? No le sirven al Fiscal, tampoco a usted pero le aseguro que librarán a Colombia de una basura de delincuente como usted pinturata” y “Dicen que es peor que el cartel de los Samuel Moreno en Bogotá, es que fue muy descarado”.

Además, que “Se nos vienen tiempos difíciles con estos inútiles intentando llegar a la presidencia. Par de impresentables narcisistas!”, “¿Este quién se cree para decir que deben o no, hacer los demás? Ni autoridad física, ni moral tiene para ello. Ya hasta desactiva las respuestas como todo cobarde”, ““Haciendo campaña” en la que usted ayuda con cada trino y cada acción. Usted es el sueño de la derecha: por todos lados les sigue pavimentando el camino. Darle un ministerio (cambio de fuero) sería premiar el daño que ha hecho, no solo a Medellín. Ojalá @petrogustavo entienda”.