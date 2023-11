Daniel Quintero llamó tóxico a Gustavo Bolívar por hablar del Pacto Histórico

Tal parece indicar que las relaciones dentro de la izquierda en el país van de mal en peor después de las elecciones regionales, donde el gran perdedor fue el partido de Gobierno y los grupos independientes. Por ejemplo, Daniel Quintero culpó a Gustavo Bolívar de los malos resultados del Pacto Histórico.

En un trino, el exalcalde de Medellín llamó ‘tóxico’ al excandidato a la Alcaldía de Bogotá y ficha clave del Pacto Histórico. Según Quintero, fue Bolívar el culpable de la crisis dentro del movimiento político.

En la red social X, Quintero escribió:

“Bolivar, dentro de esa autocritica es momento de incluirte. El Gobierno se ha ido quedando sólo debido a liderazgos tóxicos como el tuyo. Cuántos que desde la independencia apoyamos a Petro terminamos más maltratados por vos que por el establecimiento. Algunos nos hemos mantenido firmes, muchos se han ido. Si el liderazgo del Pacto de cara al 26 está en tus manos, el Pacto ha terminado”.

Esto lo dijo en respuesta a lo que escribió Gustavo Bolívar en esa misma red social. Según el político de izquierda, “para corregir el rumbo se necesita autocrítica. Aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, el Pacto Histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. El que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad. Debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el excesivo bogocentralismo en la elaboración de listas regionales, perdimos curules valiosas como las de Carrillo y Celio en Btá y muchos cuadros importantes que fueron saltados en sus procesos o menospreciados, se fueron a otros partidos. Cuando digo “recoger los pedazos” me refiero a traer esos cuadros de nuevo a casa y depurar las prácticas para que haya verdadera democracia interna. Solo así podremos enfrentar lo que viene. El autoengaño solo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir”.

Quintero fue otro de los grandes perdedores el pasado domingo con la candidatura a la Alcaldía de Juan Carlos Upegui, quien prometía ser la continuidad de su gobierno