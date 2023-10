“Vamos a reflexionar sobre los resultados”: Daniel Quintero por el arrasador triunfo de Federico Gutiérrez

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, se pronunció al conocerse el rotundo triunfo de Federico Gutiérrez como nuevo mandatario de la capital antioqueña. Pasó de las palabas hostiles a un mensaje de reflexión, en el que aseguró que aceptaba los resultados con humildad.

Federico Gutiérrez le ganó a Juan Carlos Upegui con más de 590.000 votos, un rotundo triunfo que fue asumido con “humildad”, tal y como lo expresó Quintero, quien dejó el cargo de alcalde hace un mes para dedicarse a hacerle campaña a Upegui libremente y en las calles.

Mensaje de Daniel Quintero a Federico Gutiérrez

“Aceptamos los resultados con humildad. Felicito a Federico Gutiérrez. Medellín, ha enviado un mensaje claro y contundente. Vamos a reflexionar sobre los resultados, reconocer los deseos de la gente”, escribió en la primera parte de su mensaje, sorprendiendo a sus seguidores y a los usuarios de internet.

Luego fue él quien confirmó que Upegui aceptaría el puesto en el Concejo de Medellín al asegurar que “ha logrado el segundo lugar y asumirá la jefatura de la oposición en Medellín”.

Terminó el mensaje diciendo que: “Se puede perder una elección. Lo que no se puede perder es la firmeza, y la coherencia. Seguiremos trabajando con amor por Medellín, por Antioquia y por Colombia”.

El mensaje publicado ya cuenta con más de 859.000 reproducciones y más de 5000 mensajes. Además generó la reacción de los internautas que no dudaron en responderle.

“Usted jamás ha sido coherente. La contundencia de votos de Fico es su culpa. A usted no le importará, a sus primos tampoco. Ojalá sí le importe a la gente que sigue dándole plataforma. El daño que hicieron en Medellín es incalculable”, “Creyeron que iban a ganar con las mismas mentiras de una campaña sucia, engañosa y solapada; pero se equivocaron, los colombianos somos más que eso. Que la improvisación sólo funcione en la cocina, aquí necesitamos líderes serios, no mitómanos. Colombia ganó” y “Ahí tienes la respuesta de la gente que creímos que Medellín iba a estar mejor contigo, pero la prepotencia los nublo y te equivocaste al poner a Upegui de candidato; a pesar de todo creo en ti pero por favor no con el partido independientes y anteponer la humildad primero”.