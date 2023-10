Fletero murió en su ley: Intentó atracar a una mujer y ella lo atropelló

A través de las redes sociales se conocieron las imágenes del caso en el que uno de los dos presuntos fleteros murió cuando la mujer a la que pretendían robar, se defendió y lo atropelló. El caso se reportó en la madrugada de este viernes, en la comuna 8 de Medellín, cuando la camioneta de alta gama terminó contra una vivienda.

El hecho se registró en la madrugada de este viernes, 27 de octubre, en el sector de Villa Hermosa cuando dos presuntos fleteros intentaron robar a una mujer que conducía un vehículo; sin embargo, ella reaccionó de inmediato y los atropelló contra una vivienda.

Mujer atropelló a los fleteros que la querían robar

El hecho lo dio a conocer Denuncias Antioquia, quien tuvo acceso a las imágenes del momento en el que la camioneta de alta gama de color blanco, conducida por la mujer atropelló a los dos fleteros contra una vivienda y uno de ellos perdió la vida.

En la madrugada de este viernes en el sector de Villa Hermosa dos presuntos fleteros pretendían hurtar este vehículo el cual era conducido por una mujer la cual reaccionó arrollándolos contra una vivienda el caso fue atendido por personal de bomberos 🚒 y salud. pic.twitter.com/FCZfqmsvJ4 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) October 27, 2023

Los usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho diciendo que: “Muy raro que dos fleteros se parqueen frente a la víctima en una acera. Deben verificar si estaba ebria y si sabía conducir”, “Excelente, eso es lo que se debe hacer en estos casos”, “Palo/Plomo terapia 7/10 Quema de moto 6/10 Servicio de la ciudadanía 6/10 “, “Muy bien señora, ya que no tenemos justicia eso es lo que toca hacer. Estamos indefensos. Pero de seguro ahí sí el juez va a proteger los derechos de los delincuentes y se va a ir con toda contra la señora porque aquí es el mundo al revés. Nunca he entendido a los jueces”, “Felicitaciones señora muy valiente así es que toca defender lo nuestro”, “Medalla al civismo, gracias por eliminar la mierda”, “Lo que los hombres no somos capaces de hacer. Ellas siempre lo mejor”.