“Casi se dan en la jeta”: Así fue el debate entre los candidatos a la Alcaldía de Medellín junto a Juanpis González

Este 29 de octubre de 2023 en Colombia se llevará a cabo las elecciones regionales, donde los colombianos tendrán que decidir los próximos alcaldes y gobernadores de los diferentes departamentos. Esto ha llevado a que muchos de ellos estén realizando actividades de campaña, y por supuesto, estar presentes en diferentes debates ante los medios de comunicación.

Uno de los canales principales del país, como lo es Canal Caracol, se ha encargado de realizar diferentes debates en los principales departamentos del territorio colombiano con el propósito que los ciudadanos sepan las propuestas de cada candidato. Sin embargo, el canal también apostó por una alternativa fuera de lo tradicional para poder enfrentarse entre sí en un debate político, y fue junto a Juanpis González, personaje creado por el comediante Alejandro Riaño.

El debate entre los candidatos a la Alcaldía de Medellín que casi termina en golpes

Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor fueron los invitados a este debate que se puso un poco más caliente de lo normal. Gracias al dinamismo característico de Juanpis González los tres candidatos se enfrentaron a una de las preocupaciones de la capital antioqueña, que es el de los jóvenes vinculados al microtráfico. En este punto cada uno de los candidatos tuvo la oportunidad de responder en cómo contrarrestar dicha problemática y darle más oportunidad en educación.

Sin embargo, al momento de terminar las respectivas respuestas empezó el ‘rifirafe’ entre los candidatos, haciendo que Upegui y Corredor se fueran en contra de Gutiérrez, y este último se empezó a quejar por el doble ataque en su contra. Fue en este momento donde el ambiente se subió un poco de tono, haciendo que el mismo Juanpis González tuviera que interumpir dicha discusión y moderar a su manera lo que estaba sucediendo.

En redes sociales los internautas también se hicieron participes del momento comentando al respecto, a favor y en contra de los candidatos “Si Juanpis no interrumpe, casi se dan en la jeta”, “Eso no fue un debate, fue una tiradera para fico. Upegui y Corredor son lo mismo ¿porque no se tiran entre ellos?”, “Esto parece más un circo que un debate”.