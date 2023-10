Rompe el silencio conductor de camioneta del presunto ataque a Quintero

Luego de conocerse la versión del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, sobre el presunto ataque del que fue víctima cuando realizaba acciones de campaña en favor de Juan Carlos Upegui, del partido Independientes, fue atacado por un conductor de una camioneta blanca cuando pretendía pasar de calle. El conductor habló con un medio local y contó su verdad.

De acuerdo con el medio local Mi Oriente, el conductor manifestó que tiene temor por su vida y por el de su familia, luego del video publicado por el exalcalde.

Rompe el silencio el conductor de la camioneta que Quintero señala de haberlo atacado

El conductor resultó ser un comerciante que se cruzó ese día en una vía del barrio Castilla con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuando este hacía campaña para su candidato, Juan Carlos Upegui.

El Tiempo reveló que el vehículo era un Corolla Cross modelo 2023 de color blanco perla metalizada, matriculado en Envigado en abril de 2022, cuyo dueño es un comerciante envigadeño de 32 años que se dedica a la compra y venta de frutas y verduras y que cuenta con un establecimiento de celulares en el centro de Medellín.

“Él venía repartiendo unos volantes por la calle, yo voy mirando para la izquierda porque tengo que voltear; la realidad es que la camioneta no lo alcanzó ni a tocar. El señor sale de ahí y viene con el volante a darme la mano, le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que seguía haciendo campaña, y me entregó el volante”, le dijo el conductor al medio local.

Además, dijo: ”Cuando nos percatamos, yo bajo la ventana, le recibo el volante (que incluso todavía tiene), le pregunto cómo está y me dice que muy bien y que sigue haciendo su campaña. Nos damos la mano, yo sigo en mi ruta y él sigue caminando”.