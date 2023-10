Denuncia: Les echaron agua en lugar de gasolina y quedaron con los carros varados en estación de Envigado

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de por lo menos una decena de ciudadanos que fueron afectados en una estación de gasolina ubicada en el municipio de Envigado, al sur de Medellín, a donde llegaron para tanquear, pero en lugar de gasolina les echaron agua y quedaron varados.

Varios de los afectados grabaron videos en los que evidencian la cantidad de carros que quedaron sin poder moverse y otros ya en grúas dentro de la estación.

Denuncias Antioquia, la cuenta de X o Twitter, publicó los videos y las imágenes de los vehículos en la estación de gasolina de Terpel que está sobre la Avenida El Poblado.

“Varios vehículos están varados. Cuando fueron a tanquear a una bomba en Envigado en vez de suministrar gasolina les suministraron agua”, indica la publicación.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar: “Muy raro pues es la bomba más económica de Envigado, yo tanqueo ahí y nunca he tenido problema”, “Lo más seguro es que es un error en el suministro”, “En Palos Verdes también pasó algo que las autoridades investiguen”, “Esos dueños de bomba tienen mucha plata. Que lleven el carro al taller de la agencia y después le llevan la factura”.

Además, dijeron que: “Eso les pasa por buscar economía, lo barato siempre sale CARO, es mejor buscar marcas reconocidas y estaciones con mejores procedimientos, NO buscar economía, esa marca del video solo ofrece bajos precios y no Calidad ni buena medida” y “Ahí se va descubriendo el manejo de la venta de los combustibles, son más fraudulentos de lo que imaginamos, adulteran medidas por error o accidente, revuelven los combustibles y los revuelven de a poco con los no contaminados para venderlos hace tiempo abusan y nadie hace nada”.

La empresa emitió un comunicado en el que asegura que se están haciendo cargo de las reparaciones de los vehículos y que adelantan una investigación para determinar lo que sucedió.

“Terpel ha estado en constante comunicación con los usuarios y se ha hecho cargo de la reparación de las afectaciones generadas en los vehículos. La estación suspendió la atención al público mientras se adelantan las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incidente”, indicó.