“Instrumentalizar las hijas sí es lo más bajo”: críticas a esposa de Quintero por video con las niñas

A través de sus redes sociales, Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó un video con sus hijas para desmentir rumores de las propiedades que tienen. La publicación generó múltiples reacciones y hay quienes han dicho que “Instrumentalizar las hijas sí es lo más bajo”.

En el video se ven las tres en la parte de atrás de un vehículo que está en movimiento y Diana les hace varias preguntas para que las niñas respondan y así desmentir los supuestos rumores a los que hace referencia.

Diana Osorio utiliza a sus hijas en video para desmentir rumores

“Niñas les voy a preguntar una cosa. Imagínense que están diciendo, una gente que es chismosa, que nosotros tenemos una casa con caballos”, se le escucha decir a Diana.

En ese momento muestra las imágenes del portal alternativo IFM en el que no se lee nada de caballos, sino que dice: “las coimas las estaban pidiendo en especie, puntualmente en material de construcción que debían hacer llegar hasta a un predio en Girardota, otro en Coveñas y otro en Cartagena, en donde se construía una casa de recreo y hoteles (Coveñas y Cartagena).

Luego aparece Diana diciendo: “¿Nosotros tenemos una casa con caballos?, a lo que las niñas dicen: “No”. Diana contesta: “¿No? imagínense que están diciendo que tenemos dizque una casa en Coveñas, ¿ustedes han ido a Coveñas?”, y las dos niñas vuelven a decir: “No”. Entonces, Diana continúa: “¿Nosotros tenemos una casa en Cartagena?, y le dicen: “No”. Así que les pregunta: “¿Dónde tenemos casa?, a lo que la hija mayor, Maia, dijo: “En Bogotá” y Diana agregó: “¿Y en dónde más?”, y la niña dijo: “y aquí”.

Después, Diana le pregunta a las niñas: “¿Qué le decimos a esa gente?” y la niña mayor grita: “¡Qué no!”, y les pregunta: “¿Y qué más pasa cuando la gente dice mentiras?”, entonces, la más pequeña, Aleia dice: “le crece la nariz como a Pinocho”.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar, por lo que los usuarios de internet dijeron: “Que forma tan burda y nefasta de tratar de justificar la corrupción de los principales líderes de los Alpujarros @QuinteroCalle y @diamaov No les importa nada más allá de sostenerse en el poder y para eso hasta utilizan a sus hijas. Que bien Dianis”, “Uy nooooo... Nivel Diablo de desespero. Ya instrumentalizar las hijas si es lo más bajo en que pudieron caer. Busquen un cura, devuelvan la plata y recuperen la paz”, “Cómo una madre es capaz de utilizar a sus hijas así. Que irrespeto” y “Que necesidad de poner estas niñas en esto? Si ustedes cómo adultos no tienen ni proyectan la credibilidad suficiente... ni modo. Busquen otra manera pero a los niños no los expongan en problemas de adultos... Respeten!!”.