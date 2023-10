“Se va aquel que solo quiso figurar”: Sebastián Trujillo, uno de los más cercanos a Daniel Quintero

Uno de los escuderos de Daniel Quintero Calle, hoy exalcalde de Medellín; Sebastián Trujillo, quien hizo campaña hombro a hombro y fue subsecretario de Bibliotecas de la administración local, se pronunció con fuertes palabras al conocer su renuncia.

Trujillo publicó el mensaje a través de su cuenta de X o Twitter en el que hizo fuertes señalamientos contra Quintero, quien se consideraba muy cercano y cuyas palabras tienen mayor fuerza al ser de una persona que estaba en su círculo cercano.

“Nunca estuvo dispuesto a construir”: Sebastián Trujillo por renuncia de Quintero

Trujillo conoce muy bien a Daniel Quintero, ya que durante muchos años estuvo a su lado y fue una de las caras visibles durante la campaña electoral.

“Renunció aquel que nunca quiso gobernar, se va aquel que solo quiso figurar. Se va aquel que nunca estuvo dispuesto a construir, se va aquel que solo quiso ganar. Huye aquel que fingía indignación radical, mientras redistribuía todo el poder regional... Una pinturita desdibujada”, escribió Trujillo en su cuenta de X o Twitter.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar, entre las que está Camilo Pedraza, también de Independientes, quien le dijo: “estuvo ahí a donde llegaron juntos y donde te permitió crecer, aprender, trabajar. No pasa inadvertida la decepción, que parece más un desacuerdo porque no conseguiste lo que querías alcanzar... Fuera lo que fuera”; a lo que Trujillo respondió: “Cami, hola. Siempre he dicho que tengo mucho por agradecerle a Daniel, y siempre lo diré. He sido muy cauteloso y respetuoso con mis opiniones personales sobre su gestión; pero he dejado claro que aparte de decepcionarme en muchos temas, no comparto muchas cosas. Criterio y razón”.

Además, ante el cuestionamiento de por qué estuvo a su lado tanto tiempo respondió: “Estuve concentrado en mi labor como subsecretario. Le tengo un gran agradecimiento pero me desilusioné muy rápido. Desde muy temprano en su administración nuestra relación se enfrió; hace tiempo que no existe”.

“Palabras muy adecuadas. Creo que tú que trabaste en esta administración tienes más peso para decir esto que nadie”, “Y, ¿porqué no lo denunció?” y “Sebas por Dios, hiciste parte de este gobierno. Renunciaste pero no denunciaste nada, al final cómplice del descalabro que sufre la ciudad. Entre otras, vos sí que conoces a Quintero, ya vienen trabajando juntos hace años”.