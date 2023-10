¿Es una orden? Daniel Quintero le pidió directamente a dos candidatos que se unan a Upegui

A través de las redes sociales, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, le respondió a la candidata Paulina Aguinaga y al candidato Albert Corredor, para que tomen la decisión y se unan a la campaña del primo de su esposa y candidato de su Partido Independientes, Juan Carlos Upegui.

En el caso de Paulina Aguinaga, el exalcalde le hizo la propuesta en un mensaje que le contestó un video en el que ella aseguraba en el que: “Medellín necesita alcalde y no que Federico Gutiérrez y Daniel Quintero la utilicen para reencauchar o lanzar fallidas candidaturas presidenciales. Medellín no puede seguir en esta polarización. Mi candidatura no tiembla ante la renuncia de Daniel Quintero para aspirar en cuerpo ajeno”.

Puede leer: ¿Quién es Tyche? Se conoce la identidad detrás de la cuenta en X que hizo investigaciones en contra de Quintero

Quintero le pide a Paulina Aguinaga y a Albert Corredor que se unan a Upegui

“Paulina ha sido una de las mejores Concejales de Medellín. Juiciosa en el debate contra las tumbadas que nos hicieron con UNE, Orbitel, Hidroituango y más. Ojalá podamos coincidir. Cualquiera menos Fico. Es ahora o nunca”, le escribió Quintero.

La candidata le respondió de inmediato: “Ex alcalde @QuinteroCalle ni usted ni @FicoGutierrez. Es ahora o nunca, Medellín no puede ni volver al pasado ni continuar con el presente y tengo el perrenque para ser la Alcaldesa de Medellín”.

A Albert Corredor le respondió un hilo en el que el candidato estaba desmarcándose de él y diciendo, entre otras cosas, que: “Medellín no puede ser plataforma presidencial de frustrados candidatos”.

Y Quintero le dijo: “Albert, hemos trabajado estos 4 años juntos. Fuiste un buen Concejal que resistió a los despropósitos del uribismo. Tienes futuro. Te invito a la unidad al rededor de Upegui que va segundo en las encuestas y sigue creciendo. Vamos a ganar. Cualquiera menos Fico. Es ahora o nunca”.

Sin embargo, el candidato no respondió, mientras lo usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Tiemblan todos los contratistas de Albert y Lina Gañan. Si no se juntan, van pa la calle”, “Todos sabemos que Upegui va de cuarto después del voto en blanco les falto calidad señor @QuinteroCalle un puesto no se deja tirado! Ni por estrategia!”, “No sé qué es peor, si corredor tratando de desligarse de Quintero o Quintero invitándolo a la unidad”, y “Uy esto no lo esperábamos. Tan rápido”.