Denuncian plan de atentado a Fico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui asegura que es “falso”

Este jueves, 28 de septiembre, se conoció a través de las redes sociales una denuncia en la que aseguran que estarían ofreciendo hasta 2500 millones de pesos para acabar con la vida del candidato a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, a lo que el candidato del partido Independientes, Juan Carlos Upegui, salió a decir que se trata de un “autoatentado”.

De acuerdo con la denuncia publicada en las redes sociales, se asegura que estarían ofreciendo 2500 millones de pesos para acabar con la vida de Fico Gutiérrez.

Denuncian atentado contra Federico Gutiérrez

Luis Felipe Henao publicó el mensaje diciendo que: “Están ofreciendo 2500 millones por asesinar a @FicoGutierrez. Están desesperado por no dejarlo llegar a la alcaldía de Medellín. Están visitando las cárceles ofreciendo beneficios a delincuentes como Carlos Pesebre, asesino que él persiguió. Es importante que la @PGN_COL y la @FiscaliaCol tomen medidas, los delincuentes que se robaron los recursos de la Alcaldía de Medellín, se sienten acorralados”.

Están visitando las cárceles ofreciendo beneficios a delincuentes como Carlos Pesebre, asesino que él persiguió. Es importante que la @PGN_COL y la @FiscaliaCol tomen medidas, los delincuentes que se robaron los recursos de la alcaldía de Medellín, se sienten acorralados. — Luis Felipe Henao (@luisfelipehenao) September 28, 2023

De inmediato Juan Carlos Upegui, candidato del partido Independientes, aseguró que es “falso” y que se trata de un “autoantentado”.

“A otro perro con ese cuento. Nosotros denunciamos hace un mes no sólo que en varios barrios de Medellín combos ordenan votar por Fico, sino que además estaba planeando un falso auto atentado”, escribió a través de su cuenta, en la que adjunta un pantallazo en donde muestra que él había advertido que les había llegado “información que Federico estaba planeando un montaje con un falso atentando en su contra”.

A otro perro con ese cuento. Nosotros denunciamos hace un mes no sólo que en varios barrios de Medellín combos ordenan votar por Fico, sino que además estaba planeando un falso auto atentado. Aquí la prueba: pic.twitter.com/tRs4AyrvaS — Juan Carlos Upegui (@JuanCaUpeguiV) September 28, 2023

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de internet: “Saben si no llega alguien de su cuerda se destapara todo el robo que han hecho en Madellín e irán presos y son capaces de de hasta matar con tal de que no los descubran”, “Es responsabilidad de todos proteger y fortalecer nuestra democracia” y “Un comentario personal no es una prueba”.