¿Qué hacer si le quieren terminar el contrato de arrendamiento de manera anticipada?

La abogada, docente universitaria y especialista en contratos inmobiliarios, Stephanie Rendón Zapata, se refirió a la situación en la que muchos de los medellinenses están atravesando en la que los arrendadores les están solicitando los inmuebles a través de la terminación del contrato de arrendamiento de manera anticipada.

“Si su arrendador o la inmobiliaria quiere dar por terminado el contrato antes del vencimiento, se busca la terminación de mutuo acuerdo o aplicar el causal séptimo del numeral 22 de la Ley 820 del 2003, en ese sentido, el peor escenario para una arrendataria es cuando lo quieren dar por terminado de manera unilateral y tendrá que notificar con tres meses de antelación a esa fecha en la que quiere la terminación y la indemnice con tres cánones de arrendamiento”, indicó la experta.

¿Tiene derecho a indemnización si le terminar el contrato de arrendamiento de manera anticipada?

Rendón explicó que la arrendataria tiene un derecho adquirido de la continuidad de su contrato hasta la fecha de vencimiento y que el arrendador si quiere terminar el contrato a la fecha del vencimiento tendrá que usar las causales adicionales.

“Si es una terminación antes del vencimiento, ese es el peor escenario posible para el arrendatario, o sea, le van a notificar con tres meses de antelación a la fecha en el que el arrendador debe dar por terminado el contrato y que la van a tener que indemnizar con tres meses. Ese es el escenario que da la ley”, agregó.

La especialista indicó que la indemnización se debe dar porque el arrendatario está incumpliendo el contrato de vivienda urbana, que causa un daño.

“Si el arrendatario quiere terminar el contrato antes de la fecha de vencimiento de mutuo acuerdo, debe mejorar esa oferta, si no, no tendría sentido. Qué sentido tiene que un arrendador proponga ‘entrégueme en un mes y yo le doy medio canon’. No tendría ningún sentido que aceptara reducir los derechos que da la ley. O sea, que esa propuesta de terminación del contrato de mutuo acuerdo debería ser mejor que terminar el contrato en tres meses con una indemnización de tres meses. Por ejemplo, entrégueme en cuatro meses y le doy seis meses de indemnización, eso es mejorar la oferta”, explicó la experta.