“¡Y se marchó!”: Así se le escapó un ladrón a un policía cuando esperaba a una patrulla para llevárselo

A través de las redes sociales, se conoció el momento exacto en el que un delincuente que hacía pocos minutos había cometido un robo dentro del Tranvía de Medellín, se le escapó al policía que estaba con él, mientras esperaba a que llegara la patrulla para llevarlo a una Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación.

Según Denuncias Antioquia, la víctima había logrado identificarlo, ubicaron al policía que está en la estación, lo detuvieron; pero, mientras esperaban a que llegara la patrulla para que lo llevaran a URI y poner el denuncio, el sujeto salió corriendo y se les escapó.

“Esta rata me iba a robar en la estación San José del tranvía… estábamos esperando la patrulla para poner el denuncio y se alcanzó a volar… pilas que anda suelto”, dice la denuncia que se conoció en las redes sociales.

Las reacciones no se han hecho esperar, los usuarios de internet se pronunciaron ante las imágenes grabadas por la víctima.

“Que tal estos miembros de @PoliciaMedellin con un capturado sin esposar y se les vuela”, “Tiene más reflejos un gato de porcelana que ese policía”, “Pongan a rebajar a ese poco de policías que se la pasan comiendo, deberían suspenderlos o meterlos en un programa de ejercicio y alimentación saludable”, y “Muy triste, Ahora ve uno del enorme déficit de preparación de la fuerza pública”.

Además, dijeron que: “Y si se lo iban a llevar ¿por qué no lo esposaron de una vez? A mi me huele a complicidad de ese par de focas de verde. Ella ni siquiera hizo el intento de correr”, “Pero qué mala acción de la policía si es un sospechoso debería de estar esposado por lo menos pero no y la compañera hay como si nada. Falta de preparación creo” y “La Policía si es que está muy mal preparada, ya nadie los respeta, ayúdense un poco. Ese hampón debía estar amarrado a algo”.