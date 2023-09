Daniel Quintero reconoció que congelar las tarifas de luz tendrá un costo multimillonario

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, finalmente reconoció que la decisión de subsidiar y congelar las tarifas de los servicios públicos durante los últimos seis meses de su gobierno tendrá un costo para EPM de 250.000 millones de pesos.

Al parecer, las cuentas que había hecho el alcalde no corresponden a la realidad, pues consideraba que subsidiar el congelamiento costaría 100.000 millones, pero se le duplicó el valor.

Daniel Quintero Calle reconoció el multimillonario costo de congelar los servicios

”Creímos que nos lleva a los 100.000 millones, pero debido al fenómeno del niño nos está valiendo, vale por ahí unos 250.000 millones de pesos, un poco más de lo estimado, que es plata que le dejamos de cobrar los ciudadanos, pero ya será el próximo alcalde el que decida si cobra todo lo que yo no he cobrado, cuánto no le he cobrado yo a los ciudadanos de Antioquia 800.000 millones de pesos, eso es lo que yo no le he cobrado a los ciudadanos”, dijo Quintero Calle, según Caracol Radio.

El mandatario local dijo que está en conversaciones con los delegados del gobierno nacional para poder definir de qué manera se puede mantener esta medida.

”Con el gobierno nacional estamos buscando mecanismos para que el próximo alcalde no los pueda cobrar, porque he escuchado mensajes, los candidatos diciendo que quieren hacer eso y sería muy costoso, y por eso estamos buscando mecanismos, no sé si alcancemos, pero la voluntad es lo más importante, el que tenga la voluntad lo puede evitar, así como nosotros no lo cobramos”, agregó, de acuerdo con el mismo medio.

Por el momento no se tiene un valor final del costo de la medida de congelar los precios; sin embargo, es importante tener en cuenta que EPM había informado que esto tendría un costo de 100.000 millones de pesos a la compañía.