“Federico Gutiérrez no vino a darme la cara”: Juan Carlos Upegui

Este viernes, 15 de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de conciliación a la que fue citado Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín del partido Independientes, por haber publicado un mensaje en el que señala al excandidato presidencial y hoy candidato al Alcaldía de haber gobernado con ‘La Oficina’, entre otros. Upegui asegura que Fico no llegó a la citación.

Este viernes, Juan Carlos Upegui llegó a la audiencia de conciliación citada por la Fiscalía General de la Nación y al salir, aseguró que el exalcalde y también candidato Gutiérrez no llegó al lugar y hora señalados por el organismo de justicia.

Puede leer: “Me reafirmo en mis declaraciones y nos vamos a ver en la audiencia”: Juan Carlos Upegui a Fico

¿Por qué Federico Gutiérrez no llegó a la audiencia de conciliación de Juan Carlos Upegui?

Upegui explicó que Fico inició el proceso legal por una publicación en la cual señala textualmente: “Fico es el peor alcalde que ha tenido Medellín. Gobernó con la oficina, protegió los contratistas corruptos de Hidroituango, aumentó el desempleo, los hurtos y los homicidios. Si vuelve la ciudad retrocede 20 años”.

A través de un comunicado Upegui señaló que “el hecho de que Federico Gutiérrez no haya asistido a la audiencia significa que no tiene las pruebas para negar que su gobierno tuvo vínculos con la Oficina. Vamos a seguir demostrando la verdad, no nos vamos a dejar intimidar”.

Además, afirmó que en todos los debates le recordará al exalcalde “qué fue lo que hizo su administración y por qué fue el peor gobierno en la historia de Medellín”.

En relación a la inasistencia de Federico Gutiérrez, candidato a la Alcaldía de Medellín por del partido Creemos, Publimetro Colombia consultó con su equipo y la respuesta fue que: “A las audiencias de conciliación se cita y no se recibió ninguna citación de la Fiscalía”.