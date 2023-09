Murió el peatón que fue atropellado por el Tranvía de Medellín

Este jueves, 14 de septiembre, se registró un grave accidente, que dejó a un hombre muerto al ser atropellado por el Tranvía de Medellín. Al parecer, el peatón no prestaba atención y pasó la vía sin percatarse que venía el vehículo. El hecho se registró en el corredor tranviario en la calle 49, Ayacucho, con la carrera 46, Avenida Oriental, en el centro de Medellín.

Son las primeras versiones las que indican que el Tranvía circulaba en dirección al oriente de la ciudad cuando se registró el accidente.

Peatón murió atropellado por el Tranvía de Medellín

Algunos testigos del hecho aseguraron que el Tranvía no alcanzó a parar cuando el peatón estaba caminando por la vía, sin percatarse del vehículo, que estaba dentro de la estación San José del sistema.

De inmediato, agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín realizaron el procedimiento de inspección y levantamiento del cadáver.

Por el momento se desconoce la identidad del hombre que murió en el accidente con el Tranvía.

A través de las redes sociales se conocieron imágenes del accidente, que conmocionó a los testigos del hecho.

Se presenta incidente en Ayacucho con la avenida oriental calle 49 con carrera 46 en sentido occidente / oriente donde unidad del tranvia atropella a un peatón quien falleció en el sitio. Unidad de policía judicial en el sitio. @metrodemedellin pic.twitter.com/hlxTJ412lc — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 14, 2023

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “Lastima que no se hacen campañas y se le enseña a muchas personas, que no entienden los semáforos y son pasando por cualquier lado”, “Esa persona como no miro o escucho? Estaría enferma? No sé pero me impacta que esto suceda” y “Con el dolor y solidaridad por su familia, qué pena decirlo que es el peatón que se atraviesa al Tranvía, eso es cultura en esa zona. El Tranvía se ve desde lejos hace la alertas pertinentes”.

Esta es la tercera muerte que se registra con vehículos del Tranvía desde su entrada en operación, el 15 de octubre de 2015.