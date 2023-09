“Su objetivo es destruirnos a nosotros”: Diana Osorio, primera dama de Medellín arremetió contra diario regional

Durante este fin de semana el diario regional El Colombiano publicó un informe sobre la campaña de Juan Carlos Upegui, del partido Independientes, primo de la primera dama de Medellín, Diana Osorio; en el que señaló que no ha publicado ningún gasto en Cuentas Claras y expuso que la actual pareja del candidato es contratista de la Alcaldía de Medellín. Osorio reaccionó a través de sus redes sociales en contra del medio.

En el informe publicado el medio regional se cuestiona por el origen de los recursos de Juan Carlos Upegui en su campaña, que ya cuenta con un edificio como sede y ha gastado más de 90 millones de pesos en pauta en Facebook.

Diana Osorio, primera dama, arremetió contra El Colombiano

La primera dama, Diana Osorio, pocas horas después de la publicación reaccionó a través de sus redes sociales, en donde publicó un mensaje en el que señala al periódico y asegura que quiere “destruirnos”.

“El Colombiano no ha descansado un día de mentir, de distorsionar, de oscurecer sin fundamentos éticos que busquen informar con la verdad. Su objetivo es destruirnos a nosotros y a la ciudad para venderse luego como constructores, pero les digo que la oscuridad nunca prevalecerá sobre la luz y la verdad seguirá siendo conocida”, escribió la primera dama.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron: “Ya esta todo OK en Miami? Colegios, trabajo suyo el de Quintero, con quien más se escapan del país?”, “Qué es lo que defiende Dianita. Dejé de ser descarada. Tiene a toda la familia metida en la Alcaldía y cree que tienen dignidad moral para hablar de valores, verdad o luz. No joda, respeten que eso no se hace. Salga a mercar pero con su plata, no con la del pueblo. Descarados”, “Tiene razón señora, la verdad siempre sale a la luz, muy pronto sabremos mucho más de la pésima administración de su esposo y del desfalco millonario de la ciudad” y “La pregunta es: de donde saco la plata su primo, el señor @JuanCaUpeguiV para su ostentosa campaña?, no es una pregunta inoficiosa que el Colombiano,en nombre de los Medellinenses, hace. Acá lo único que se ha destruido es la dignidad del puesto de Alcalde que su marido destruyó”.