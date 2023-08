¡Qué dolor! En medio de una persecución policial una bala perdida mató a una perrita en Manrique

A través de las redes sociales se conoció el video en el que la dueña de Negrita se lamenta y la busca en el barrio Manrique, sector La Cima, de Medellín, mientras cuestiona a los uniformados y varios vecinos los señalan como responsables de haberle disparado.

“Ey, ¿quién va a responder por la perra?”, se escucha decir a una de las vecinas, mientras la dueña llorando dice: “¿Qué necesidad había?, Ahí si no dicen nada”.

Una perrita habría muerto en medio de una persecución policial

En el video se escucha que a uno de policías que les responde ante los señalamientos diciendo que la perrita lo mordió; pero, de inmediato todos reaccionan y lo interpelan diciendo que la perrita ni tenía dientes.

“¿Si estaban detrás de él por qué le dieron a ella?”, le grita la dueña a los policías, mientras estos se van retirando del lugar de los hechos.

Nos reportan uniformado de la @PoliciaMedellin alparecer mató una perrita con un disparo hoy en San José la cima en el reversadero en manrique. A la espera de más información de los hechos. @JuanJimenezLara pic.twitter.com/umVObbJqI9 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 30, 2023

Los usuarios de internet de inmediato se pronunciaron diciendo que: “No es justo que ya la Policía de Medellín se esté dedicando a asesinar perritos en lugar de dar de baja a tanto delincuente. A estas criaturas si le botan balas pero a los delincuentes no. Siempre han sido ejemplo, no se vuelvan intolerantes con estos animalitos”, “Eso no puede pasar... y menos de parte de un uniformado que debe dar ejemplo de conducta correcta y ganarse el respeto de la comunidad... ojalá los destituyan” y “Cuando tienen que usar el arma no la usan, y cuando no deben la usan, que chiste tan malo el que es este país”,

El coronel Richard Fajardo, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, le dijo a Blu Radio que “la patrulla nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se encontraba en labores de control y vigilancia, ubican a una persona que saca un arma de fuego, le hace unos disparos a la patrulla. La patrulla hace una persecución de esta persona, lamentablemente no logramos dar con su captura; la patrulla regresa al lugar de los hechos y se encuentra con que hay un perrito que recibió un impacto de arma de fuego”.