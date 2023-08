Polémica por el policía que durante una captura le disparó a un perro que lo intentó morder

El hecho se registró en la mañana de este martes en el municipio de Caldas, al sur de Medellín y del área metropolitana en donde los habitantes quedaron indignados por la reacción de un policía que le disparó a un perro, dejándolo herido, cuando se le lanzó a morderlo después de haber intentado morder a su compañero en medio de un procedimiento de captura. Ambos están adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El momento quedó grabado en un video de un vecino del sector que se percató de lo que estaba sucediendo. En este se observa a dos policías cuando llegan para detener a un hombre. En ese momento se dos perros, pero uno de ellos va directo y muerde el pantalón del policía que está más adelante y luego se lanza sobre el policía que estaba detrás y es cuando le dispara.

Policía le disparó a un perro en medio de un procedimiento

La capitán Alexandra Cuesta, oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que “una señora que salió de la casa dejó la puerta abierta, salieron dos perros, uno mordió a un policía y cuando lo iba a volver a morder, el policía accionó el arma”.

El perro quedó malherido y en una camioneta de la Policía Metropolitana lo trasladaron a un centro de atención veterinaria, ingresó a cirugía y le extrajeron la bala. Hasta el momento el animal se recupera sin inconveniente.

Ayer En la vereda Chuscala, del mpio. de Caldas, un policía le disparó a un perrito que lo atacó en medio de un procedimiento. Los uniformados llegaron para capturar a un sujeto señalado de tráfico de drogas y el perrito terminó pagando los platos rotos 😪 pero sobrevivió. pic.twitter.com/IKkt2M1fnA — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 10, 2023

Usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho: “Reprochable desde todo punto de vista. Es una conducta que la @PoliciaMedellin debe sancionar. Siempre se ven en cuanto caso hay en la calle a perros ladrando y es precisamente por el alboroto que se arma en medio de la bulla. Ese policía no era en ese momento objetivo del can”, “@PoliciaColombia está bien que vayan a capturar a la persona pero no estoy de acuerdo con el procedimiento para disparar a un animal les falta capacitación para atender estás situaciones” y “Otra muestra de la falta de entrenamiento de nuestra incompetente policía”.

Sin embargo, hay quienes apoyan la acción del uniformado: “Yo habría hecho exactamente lo mismo... O me tengo que dejar morder?”, “Lo siento mucho por el perrito, pero el policía está haciendo su trabajo y si el perrito lo atacó el policía se defendió, no se si esté yo mal pero entiendan, si uds sufren un ataque de un perro también se van a defender” y “Dios amo a los animalitos con todo mi ser y los perritos ni se diga, mucho más que miles de personas… pero lamentablemente el perrito los estaba atacando, toca ser objetivos y pues el tipo se estaba defendiendo del ataque del perrito, con dolor pienso que no hizo nada mal”.