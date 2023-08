Caos vehicular en Medellín por cuenta del paro de taxistas del 9 de agosto

Este miércoles, 9 de agosto, el paro de taxistas que se realiza desde tempranas horas de la mañana ha generado un caos vehicular en las principales vías de Medellín. Si bien no se han bloqueado las vías de manera permanente, sí han reducido la circulación a un carril y eso ha generado gran congestión.

Los taxistas están en las calles para reclamar por el incremento del costo de la gasolina y porque piden una tarifa preferencial. Además, como reclamo a los incumplimientos al gremio por parte del gobierno nacional.

A través de las redes sociales se conocen los videos de cómo se comporta la movilidad en la ciudad, principalmente en Punto Cero, uno de los principales puntos de concentración.

A esta hora se presenta caos vehicular en algunas zonas del área metropolitana tras protesta del gremio de taxistas. pic.twitter.com/uVas9AlrrJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 9, 2023

A esta hora se presenta caos vehicular en algunas zonas del área metropolitana tras protesta del gremio de taxistas. pic.twitter.com/Zptb5hmK3D — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 9, 2023

Ante el paro, usuarios de internet se han pronunciado. “También están en paro los amarillos que dicen por allá no voy, los que tiran el carro, los que no respetan semáforos, si es contravía, los que tiran basuras a la calle como si fuera su patio, los que trabajan ensolbados”, “Ahí están viviendo sabroso. yo recuerdo que ese gremio era uno de los que más apoyaba esa campaña”, “Hermosos taxistas No trabajan y ahora salen a bloquear las vías hermosos seres de luz” y “espero que en las elecciones de octubre los taxistas vuelvan a votar por el cambio EN REVERSA”.

Los sectores que más se han visto afectados son Las Palmas, la loma del Indio, puente de Coca Cola a la altura de la Universidad Nacional, Autopista Norte y Glorieta Niquía en Bello.