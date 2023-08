“Tú decides el color de tus días”: mensaje de la silletera ganadora absoluta de la Feria de las Flores

En la versión 66 del Desfile de Silleteros en el marco de la Feria de las Flores 2023 en Medellín, por tercera vez una mujer es la ganadora de la categoría de Ganadora Absoluta, se trata de María Carolina Atehortúa, quien diseñó una silleta emblemática.

Después del juzgamiento previo al desfile, María Carolina Atehortúa se llevó el título de Ganadora Absoluta del Desfile de Silleteros 2023 con una silleta que también fue premiada en la categoría Emblemática; lo que la convierte en la tercera mujer que logra el máximo galardón.

Silletera ganadora Absoluta de la Feria de las Flores 2023

“Este año estoy demasiado feliz de haber obtenido el premio absoluto del Desfile de Silleteros versión 66. Agradezco a toda mi familia, amigos, compañeros, por todo el apoyo que me dan en este proceso. La silleta que elaboré hoy es de categoría emblemática y he enfatizado en elaborar una flor de loto con un colibrí y un arcoíris, el mensaje es tú decides el color de tus días”, dijo la Ganadora Absoluta del Desfile de Silleteros 2023, María Carolina Atehortúa.

En esta versión aumentaron 4 cupos de participación en el desfile, con un total de 524 participantes. Los ganadores por cada categoría fueron:

- Silleta Comercial (55 participantes): Ganador Mateo Londoño Ospina

- Silletera Monumental (82 participantes): Ganador Edilberto Londoño Atehortúa

- Silleta Tradicional (168 participantes): Ganador Juan Felipe Amariles

- Silleta Emblemática (49 participantes): Ganadora María Carolina Atehortúa

- Silleta Artística (33 participantes): Ganador Francisco Orlando Quintero

- Silleta Infantil (50 participantes): Ganador Samuel Atehortúa Atehortúa

- Silleta Junior (50 participantes): Ganador Juan Pablo Zapata.

“Yo quiero insistir en que esta es la fiesta de todos los antioqueños. Estamos muy orgullosos de ella, de esta fiesta, esta feria, que reconoce lo más teso, lo más berraco de lo que significa Antioquia. Cuando arrancamos, hace cuatro años nos tocó la pandemia. Y yo les decía ahorita, mientras los saludaba y me despedía, porque esta es mi última feria de las Flores y mi último desfile de silleteros, yo recuerdo cuando, en 2020, nos tocó allá en el parqueadero de Los Grajales, solos, todo Medellín guardado y el mundo guardado, y ellos dijeron, no vamos a dejar que pare la Feria de las Flores. Vamos a salir a la calle para darle valor a Antioquia, para darle valor a Colombia. Y salieron a desfilar y desde entonces no han pasado sino cosas buenas”, dijo Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín.