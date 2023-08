Toma fuerza convocatoria a marchar el 16 de agosto en contra del gobierno de Petro en Medellín

Luego del escándalo que involucra al presidente Gustavo Petro por cuenta de las declaraciones de su hijo mayor Nicolás Petro y del proceso que la justicia adelanta en su contra por enriquecimiento ilícito durante la campaña presidencial, varios sectores están convocando una marcha en Medellín para el próximo 16 de agosto.

La nueva convocatoria ha nombrado esta manifestación como La Marcha de la Mayoría, con la que ciudadanos colombianos buscarán levantar la voz para exigir la renuncia o el juicio al presidente Gustavo Petro.

Marcha 16 de agosto contra Gustavo Petro

Uno de los conocidos líderes de las marchas de la oposición y hoy aspirante al Concejo de Medellín por el Centro Democrático, Andrés Gury Rodríguez dijo que: “ha sido un año de desastres, escándalos, desgobierno y una nefasta administración, que lo único que ha generado son mayor cantidad de problemas y menos soluciones para la gente. El escándalo del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, es la prueba fehaciente que las elecciones del año pasado fueron un completo robo, no solo en la presidencia sino en las elecciones parlamentarias”.

Rodríguez, aseguró que “Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Les hago la invitación para que el 16 de agosto salgamos a marchar nuevamente en todo el país. En Medellín nos vemos en La Oriental con La Playa a las 10 de la mañana”.

Desde el pasado 3 de agosto se empezó a gestar la convocatoria, por lo que usuarios de internet se han pronunciado.

Colombia, no te rindas. Te impusieron un gobierno con dineros ilegales. Mintieron con una narrativa. No es momento de tibiezas. Es momento de que hablemos más fuerte que nunca. La Gran Marcha ese 16 de agosto... #RenunciaoJuicio #LaMarchaDeLaMayoría Favor compartir. En todas las… pic.twitter.com/OI6KJ6a7Ew — Diego A. Santos (@DiegoASantos) August 4, 2023

“A Petro, por orden de alguien que no conocemos, el poder político y judicial lo dejó pasar impune, después de militar por años en la subversión y, últimamente, asolar al país con la primera línea, hasta convertirse en presidente, sin que ningún proceso tenga éxito contra él”, “Toco otra marcha señores....pero, todo sea por el bien de la Patria y la institucionalidad” y “No se puede permitir otra vez la impunidad que hubo en el 8.000, aquí hay que defender las instituciones, no más burla para los ciudadanos que no votamos por el Gobierno del nuevo elefante”.