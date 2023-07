¡Muy parado! Conductor de mula bloqueó el paso para enfrentar a polizontes armados con machetes

A través de las redes sociales se conoció un video de un conductor de una mula que transportaba carga larga por la vía intermunicipal de Medellín, en el que se evidencia lo que tuvo que vivir con tres jóvenes que iban de polizontes y armados con machetes que le exigían que parara. El conductor tuvo que atravesar la mula en la mitad de la vía para quitárselos de encima.

En las imágenes se escucha que le exigen que pare la mula, pero el conductor lo que hace es grabar todo el procedimiento, se detiene en la mitad de la vía, bloqueando el paso de otros vehículos y se enfrenta a los tres jóvenes, dos hombres armados con machetes y una mujer.

Conductor de mula se enfrentó a polizontes armados con machetes

“Pare, pare”, se escucha la voz de uno de los jóvenes. Cuando el vehículo se detiene, el conductor se baja y les dice: “y, ¿entonces? ¿Cómo fue? ¿Me va a tirar machete o qué gonorr**?”.

En ese momento se observa a uno de los jóvenes vestido de negro empuñando un machete en la mano y tratando de intimidar al conductor.

“Estábamos frenándola piro**”, le dice uno de los muchachos. Mientras el conductor le responde: “Y ¿por qué a las malas? ¿Le dije que se subiera? Yo no como de marihuana”, a lo que le responden: “¡Paila!”.

En ese momento se observa que los tres caminan hacia donde está el tráfico detenido y el conductor dice: “O sea que tengo que llevarlos a las malas. Ustedes no sirven para la sociedad son unos hijue***, una plaga gonorr **, conmigo no pueden. Mire, así toca pueblo colombiano, se treparon a las malas, aquí a travesé la mula y pasa nadie, pero tampoco nadie apoya, nadie apoya. Me iban a dar machete”.