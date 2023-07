La Barbie Lechona sí existe y está en Colombia: así la puede conseguir

La creatividad de los colombiano supera toas las barreras y muestra de esto es este negocio de comidas en Medellín que se unió a la tendencia de la Barbie para hacer su propia lechona Barbie. Sí, así como lo lee: una lechona con toda la decoración acorde a la película que ha causado furor en el mundo entero.

Fue gracias a un video en TikTok que descubrieron la lechonería paisa que consiente a sus clientes haciendo los pedidos de acuerdo a los gustos de cada uno. Por eso se acogen a las temáticas de las fiestas y decoran la lechona de forma única.

Según a la tiktoker, esta es “de las mejores que me he comido en Medellín. Definitivamente me sorprendió muchísimo ver lo innovadora que es Natalia, una soñadora que hace de su emprendimiento algo que alegre los corazones de quienes consumen su lechona. La pedí con temática de Barbie y llegó esto tan increíble, te la hace mejor de lo que la pidas, y lo que más me gustó es el sabor supera todas las expectativas, rellenita de carne, crocante, noooo es que es deliciosaaaa”.

Además, en este negocio de comidas venden “el cojín, la porción, lechona con cabeza, como la desees y para todos los que quieras, no hay límites”. Y dejó el número para pedir domicilios en todo Medellín, que es el 3041639591.

Furor por la película Barbie en Colombia

‘Barbie’, según el CEO de Cine Colombia, logró este fin de semana posicionarse como la segunda película más taquillera de Colombia.

Logró 1′300,109 espectadores en su primer fin de semana, del jueves 20 al domingo 23 de julio 2023. “El récord lo mantiene ‘Avengers: Endgame’ con 1,821,487 espectadores. Esta película se estrenó en el 2019″, dijo.