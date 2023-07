¡Asqueroso! Joven grabó a taxista que se masturbó mientras la llevaba a su destino

A través de las redes sociales se conoció la denuncia de una joven que fue víctima de un taxista que se masturbó mientras conducía y la llevaba a su casa. El hecho se registró en Medellín este domingo, 23 de julio, cuando tomó el servicio al salir de un centro comercial ubicado en el centro de la capital antioqueña.

“El día de hoy tomé un taxi en el centro comercial aventura en Medellín con placas SMV 714. Cuando estaba en el recorrido empecé a notar que estaba haciendo movimientos extraños pero no presté mucha atención”, relató la joven a través de su cuenta de Twitter.

La joven contó cómo fue que se percató de lo que estaba haciendo el conductor y que el vehículo tenía más espejos de lo normal que apuntan hacia el pasajero.

“Llegando a mi casa estos movimientos empezaron a ser más fuertes y notorios y fue cuando me di cuenta que se estaba MASTURBANDO. Se nota que es algo que hace frecuente porque además del retrovisor, tiene dos espejos que apuntan hacia la parte de atrás del pasajero”, escribió.

Ante la situación, la joven tuvo el valor de grabar el instante como prueba y denunciar el hecho.

“La verdad quedé en shock y no sabía que hacer porque me dio miedo que me pudiera hacer algo. Así que lo único que hice fue grabar un video como prueba y salirme del taxi antes de llegar a mi destino. Ya estoy haciendo el proceso para denunciarlo con la Policía”, puntualizó.

Holaa, quiero a hacer una denuncia pública.

— Pau (@pawla777) July 22, 2023

Algunos usuarios de internet se pronunciaron de inmediato diciendo que: “Gracias por tu valentía al denunciar y hacer esto público, que ninguna tenga que pasar por esto y ojalá tenga su merecido”, “Gracias por denunciar una muestra más de que hay que dejar de tomar taxis! Son peligrosos, groseros, suben las tarifas, acosadores y sociópatas! Que todo el peso de la ley caiga en él!” y “Cada nueva denuncia de estas es un peso más a la rabia de no poder estar tranquilas y seguras nunca, en ningún lugar”.